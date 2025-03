Taranto, torna la rassegna “Ragazzi in Gamba”

Torna anche quest’anno “Ragazzi in Gamba”, la kermesse nella quale volontari e studenti, si “mettono in gioco” esibendosi in performance artistiche, non per primeggiare, non per competere e sconfiggere un avversario, ma solo per stare insieme e condividere un’esperienza positiva.



Nelle sette giornate della manifestazione – da lunedì 31 marzo a martedì 8 aprile – si esibiranno gli alunni e studenti di numerosi istituti scolastici del territorio, dalle elementari alle superiori, nonché quelli del Conservatorio “G. Paisiello” e di varie Accademie musicali, e i volontari accanto ai beneficiari di numerosi Enti del Terzo Settore locale. Ragazzi in Gamba 2025 è organizzato dal CSV Taranto ETS con l’Associazione Ragazzi in Gamba Taranto ODV e vede ancora una volta il patrocinio e la collaborazione del Comune di Taranto, del Comune di Carosino e, una novità di questa edizione, del Comune di Crispiano.





Questa edizione si terrà in due location: si inizia nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città di Taranto dove, con l’inaugurazione alle ore 18.00 di lunedì 31 marzo, si apre il segmento concertistico articolato in cinque pomeriggi ricchi di performance musicali e con due mostre del Circolo Fotografico “Il Castello” ODV. Da lunedì 7 aprile “Ragazzi in Gamba” si trasferirà per la prima volta nel Teatro comunale di Crispiano per le due giornate conclusive ricche di esibizioni e performance teatrali e artistiche, per poi terminare con il concerto “Ragazzi in banda” della Banda “Città di Crispiano”. Oltre al Conservatorio di Stato “G. Paisiello” di Taranto, partecipano a Ragazzi in Gamba 2025 i seguenti istituti scolastici: Liceo Musicale “Archita” di Taranto, I.C. “A. Volta” di Taranto, I.C. “F. Severi” di Crispiano, I.C. “Leonardo da Vinci” di Monteiasi/Montemesola, I.C. “G. Galilei” di Taranto, I.C. “Renato Moro” di Taranto, ITT “A. Pacinotti” di Taranto e Liceo “G. Moscati” di Grottaglie





Partecipano a Ragazzi in Gamba 2025 anche numerosi Enti del Terzo Settore locali con performance artistiche o mostre: Circolo Fotografico “Il Castello” ODV di Taranto, Accademia Musicale “Puccini” ETS di Crispiano, Accademia Musicale “Rusalka” – Ass. “Acta in fabula” APS di Carosino, Associazione “Amici di Raffaele” ODV di Taranto, Associazione “Aretè” APS di Grottaglie, Associazione “Solirunners” APS di Taranto, “Apulia MusicArte” APS di Taranto e Associazione Arca APS di Grottaglie. Anche quest’anno a garantire la sicurezza dei tanti partecipanti alla manifestazione ci saranno i volontari delle organizzazioni attive nel campo del primo soccorso e della protezione civile: Croce Rossa Italiana – CRI Comitato di Taranto ODV, SOS SAVA ODV, Protezione Civile ERA Taranto Magna Grecia ODV, AV2M Associazione Volontari Due Mari ODV e Gruppo Protezione Civile Taranto ODV.