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Taranto, torna la pulizia notturna delle strade
Taranto, ad aprile riprenderà il 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐞 servizio di pulizia notturna delle strade come da cartellonistica già presente.
Inoltre in occasione delle festività pasquali, dal 26 marzo al 5 aprile – fanno sapere da Palazzo di Città – sarà attivata una pulizia 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐢𝐮𝐫𝐧𝐚 𝐞 𝐧𝐨𝐭𝐭𝐮𝐫𝐧𝐚 dei quartieri, con particolare attenzione alle zone interessate dai Riti della Settimana Santa. I cittadini saranno informati da apposite segnaletiche temporanee’z
Da martedì 24 marzo sarà presente sul sito di Kyma Ambiente, e sui social della società, il calendario operativo.