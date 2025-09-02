Taranto, torna la battaglia tra Normanni e Bizantini

Importante traguardo per l’associazione I Cavalieri de li Terre Tarentine che festeggia due decenni di attività e si prepara alla Battaglia dell’XI secolo nei giorni 13 e 14 settembre sul mar Piccolo (credit foto Ada La Tanza, immagine diffusa dall’ufficio stampa dell’evento).

Torna, dunque, “La Battaglia dell’XI secolo” tra Normanni e Bizantini. Giunta alla sua XIV edizione, coincide con un altro importante traguardo: i vent’anni di attività dell’associazione I Cavalieri de li Terre Tarentine, chiamata inoltre in tutta Italia per prendere parte a numerose manifestazioni, complice la presenza – al suo interno, di esperti rievocatori storici.

E saranno proprio loro i protagonisti della due giorni lungo il mar Piccolo, in zona Battendieri, il 13 e 14 settembre, insieme ad oltre 200 rievocatori appartenenti a circa 20 associazioni italiane ed europee per offrire ai visitatori un’esperienza immersiva che attraversa i secoli.

«Le nostre iniziative – spiega il presidente dell’associazione, Vito Maglie– hanno tra gli obiettivi la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, storico e ambientale del territorio. Inoltre, questo specifico progetto s’inserisce in un più ampio percorso di promozione culturale e turistica che parte già nei mesi precedenti e prevede attività didattiche nelle scuole, ma anche itinerari di turismo lento con i “Cammini della Battaglia”, tra antiche carraie e paesaggi storici legati alla Via Appia».

Nell’attesa di ulteriori dettagli che verranno svelati nei prossimi giorni, ecco qualche anticipazione: gli attori Massimo Cimaglia, Giovanni Guarino, Giuseppe Ranoia e Emanuele Asprella che vestiranno il ruolo di narratori, mentre la guida Enza Tomaselli condurrà alla scoperta delle meraviglie del mar Piccolo. Evento in collaborazione con Assoraider, sezione “Deri” Taranto 1.

Ingresso con contributo per autofinanziamento associativo di 8 euro a persona per una giornata e 10 per entrambe.

Gratuito per i bambini sotto i 10 anni. Sarà possibile l’acquisto al botteghino o tramite prevendita al link https://www.cavalieriterretarentine.it/batt…/acquista-ora/. Orari: sabato 13 settembre dalle 16 a mezzanotte e domenica 14 dalle 10:30 alle 22.

Per il valore di questa attività, la Battaglia ha ottenuto anche il patrocinio della Soprintendenza nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo, di Regione Puglia (Polo Arte Cultura Turismo) e Comune di Taranto.