Taranto, terza vittoria su tre. Giovedì il recupero con il Bisceglie
VIRTUS MOLA 2 – TARANTO 3
GOL ⚽️
8’ Capobianco (M) 33’ Etchegoyen (T), 45’+1’ Amoruso (M) 53’ Konate (T), 65‘ Imoh (T)
⚪️🔵 VIRTUS MOLA
Colonna; Dell’Acqua, Natuzzi, Daniele, Radicchio; Tarantino (64’ Schirizzi), Amoruso, Ungredda, Pignataro (70’ Anaclerio); Capobianco, Quarta (57‘ Mosquera).
A disp.: Lotito, De Giosa, Pacucci, Di Cesare, Marzulli, Bottalico
Allenatore Caricola
🔴🔵 TARANTO
De Simone; Brunetti, Konate, Derosa; Souare (68’ Delvino), Etchegoyen, Di Paolantonio, Calabria (70’ Marino), Monetti; Imoh (80’ Kordic), Russo (62’ Malltezi).
A disp. Fallani, Magri, Terrana, Allogho, Dammacco.
Allenatore Danucci
Taranto conquista la terza vittoria di fila nel campionato di Eccellenza, ribaltando il risultato (primo tempo 2-1 per i padroni di casa).
Giovedì prossimo a Massafra si giocherà il recupero della prima giornata con il Bisceglie. Palla al centro ore 15.30.
(foto Taranto-Brindisi, Coppa Italia)