Taranto territorio di pace, al via la quinta edizione di MAS WEEK

Al via il 22 ottobre a Taranto la quinta edizione della MAS WEEK, Festival di Architettura, Design e Arte

Contemporanea ideato nel 2016 dallo Studio di architettura e ingegneria MAS – Modern Apulian Style e

diretto artisticamente da Gemma Lanzo. Oltre che da MAS, l’evento è organizzato e realizzato dal Comune di Taranto e da Ella APS.



Diverse le location che ospiteranno i numerosi eventi, tra queste: BAC – Parco della Musica, Ex Convento di Sant’Antonio sede della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, MArTA – Museo Archeologico Nazionale di Taranto, Palazzo Amati, Ex Caserma Rossarol sede del Dipartimento Jonico, Arsenale Militare Marittimo di Taranto. Come ogni anno la MAS WEEK non sarà solo un momento di fruizione culturale ma un’occasione di riflessione su come concretamente l’etica, l’estetica e la creatività

possano essere la chiave di volta in tutti i settori produttivi.

Il cuore della MAS WEEK sarà il Workshop dal titolo Mediterranean Living in the Contemporary City. Otto i

docenti che lo terranno: Walter Angelico (Università degli Studi di Palermo), Giuseppe Fallacara Chirico (Politecnico di Bari), Chiara Rizzi (Università degli Studi della Basilicata), Enzo Calabrese (Università degli

Studi Chieti/Pescara), Ilia Celiento (Miralles Tagliabue EMBT), Domenico Faraco (Peluffo & Partners Architettura), Ubaldo Occhinegro (Studio MUA), Aser Giménez Ortega (MVRDV), con la direzione di

Gianluca Peluffo, dal 2003 Benemerito delle Arti e della Cultura della Repubblica Italiana.

Oltre al Workshop la settimana vedrà lo svolgersi di eventi gratuiti ed aperti al pubblico dedicati

all’architettura, al design, all’arte, all’innovazione, allo sviluppo economico ed anche alla musica, al

cinema. La MAS WEEK sarà inaugurata lunedì 22 ottobre alle ore 18.00 presso la prestigiosa cornice dell’Ex Convento di Sant’Antonio (sede della Soprintendenza) con il talk istituzionale dal titolo “Territorio di Pace”.

MAS WEEK desidera essere un Festival partecipativo che mette in campo processi di attivazione delle persone e del territorio. Il claim di questa edizione è In the Name of Peace ovvero Nel Nome della Pace. In un periodo storico fortemente caratterizzato dall’escalation di guerre globali, si vuole cercare di riflettere su come le “arti” possano guidare ogni singolo individuo verso la pace per la loro intrinseca capacità di far conoscere e far avvicinare gli uni agli altri.