Taranto, strisce blu: importanti novità dal 1. marzo

Taranto, da sabato 1 marzo con il nuovo Regolamento la tariffa per tutti i parcheggi è di € 1,00/ora. Di seguito tutte le novità annunciate da Kyma:

Unica zona in cui permane la tariffa ridotta di € 0,50/oracomprende solo le vie perimetrali al Mercato Fadini: via Cugini, via Leonida e via Principe Amedeo.

All’interno dei perimetri della zona A e della zona C, inoltre, vengono introdotte le SOTTOZONE A e C costituite da quelle vie in cui precedentemente era prevista la vecchia tariffa ridotta di € 0,50/ora, ormai abolita, e che ora passa a € 1,00/ora.

Dal 1° marzo gli abbonamenti lavoratori sono monozona e hanno un costo unificato di € 38,00/mese, precedentemente erano invece rapportati al reddito ISEE, e hanno validità dal lunedì al venerdì e dalle ore 8.30 alle ore 20.30.

Gli abbonamenti lavoratori potranno essere utilizzati anche nelle sole aree di parcheggio recintate di “Pacoret” e “Icco”, sono escluse tutte le altre aree recintate.

I titolari del nuovo abbonamento lavoratori (€ 38,00/mese)per le zone A e C potranno sostare unicamente nelle strade riclassificate in Sottozona A e Sottozona C, quelle dove prima si pagava €0,50/ora, non nelle altre strade delle stesse zone A e C.

In tutte le altre zone di sosta tariffata (B – D – E – F – G – H – I) gli abbonamenti lavoratori non hanno limitazioni nelle strade della zona prescelta, sempre con validità dal lunedì al venerdì e dalle ore 8.30 alle ore 20.30.

La tariffa Park&Ride, 2,60€ per sostare l’intera giornata con un biglietto per utilizzare liberamente gli autobus per lo stesso periodo, viene confermata al Piazzale Democrate e in alcuni tratti stradali: Corso Italia tra Viale Magna Grecia e Via Caduti d Nassirya e Viale Magna Grecia tra Viale Virgilio e Corso Italia, tra Corso Italia e Viale Liguria, Viale Liguria e Via Dalmazia e, infine, tra Via Dalmazia e Viale Trentino.

Al Terminal Cimino è introdotta una nuova zona Park&Ride, sempre con la tariffa di 2,60€ per l’intera giornata con utilizzo di autobus, che comprenderà circa la metà dei 300 posti auto disponibili nell’area, i rimanenti continueranno a essere con sosta libera.

Si sottolinea che in tutte le suddette zone sarà possibile sostare solo con la formula Park&Ride, ovvero tariffa giornaliera di 2,60€, mentre non è più prevista la possibilità di sostare con la tariffa oraria da € 1,00/ora.

Per i residenti delle zone D (Ospedale) – E (rione Italia) – F (zona Battisti/Bestat) – G (zona Fadini) non è più previsto il rilascio del permesso gratuito e dell’abbonamento ridotto per la seconda auto.

È introdotto l’abbonamento mensile (€15,00/mese) che estende il permesso gratuito residente (zone A – B – C – H – I) ad una zona limitrofa.

Non sono più soggette a tariffazione alcune vie: Via Medaglie d’Oro, via Abruzzo, via De Carolis, via Minniti,via Plateja, via Orazio Flacco e il tratto finale di via Salinella.

Parimenti all’interno della Zona C non saranno più a pagamento gli stalli di sosta di via Parisi, via Criscuolo e via De Noto.

Viene istituita la sosta a pagamento in zona M nell’Isola amministrativa del Comune di Taranto sulla Litoranea Salentina, presso la quale il pagamento della sosta è previsto dal 15 giugno al 31 agosto. In tale zona è previsto il rilascio di permessi per i residenti e per i domiciliati, purché questi ultimi siano residenti in un altro Comune.