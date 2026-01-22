Taranto, stabilimenti balneari e attività collaterali: il Comune fissa i criteri per la destagionalizzazione

Destagionalizzazione dell’offerta turistica: disciplinato dal Comune di Taranto il periodo di apertura delle attività collaterali alla balneazione; bar e ristoranti aperti tutto l’anno.

Il Comune di Taranto sta ampliando e disciplinando il periodo di apertura delle attività collaterali alla balneazione (sociali, sportive, culturali e ambientali, di spettacolo e ricreative) al fine di promuovere concretamente la destagionalizzazione dell’offerta turistica.

‘Gli stabilimenti balneari devono obbligatoriamente essere aperti al pubblico dal 1° giugno alla seconda domenica di settembre, almeno dalle 9 alle 19 (periodo di apertura obbligatoria). Fuori da tali orari – si legge nella nota di Palazzo di Città – è possibile praticare l’attività balneare a condizione che siano garantite tutte le norme di sicurezza emanate dall’Autorità Marittima. Inoltre, anche fuori dalla suddetta fascia oraria durante il periodo di apertura obbligatoria, nonché durante l’intero anno, gli stabilimenti possono esercitare, ove autorizzati, servizi di ristorazione e bar, secondo le norme amministrative dei rispettivi Comuni e le autorizzazioni di cui siano titolari’.

La balneazione può essere praticata negli stabilimenti balneari ‘anche nel periodo successivo alla seconda domenica di settembre e sino al 31 maggio (periodo di apertura facoltativa), dandone comunicazione al Comune e all’Autorità Marittima territorialmente competenti’.

“Il clima mite è una prerogativa del nostro territorio – dice l’assessore al Demanio, Giovanni Patronelli -. Tale condizione ci permette di godere della nostra costa in maniera continuativa. Ci è sembrato pertanto opportuno recepire la direttiva regionale e dare così possibilità ai titolari delle attività balneari di restare aperti tutto l’anno con bar e ristoranti, fermo restando il rispetto delle norme vigenti. Siamo certi che tale iniziativa porterà benefici concreti tanto agli operanti del settore quanto alla cittadinanza