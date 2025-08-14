Calcio, Il lato bello, Sport
Taranto, sondaggio tra i tifosi per la scelta del nuovo logo
Il Taranto lancia un sondaggio tra i tifosi per la scelta del nuovo simbolo, in attesa di sapere quando potrà effettivamente cominciare il proprio campionato di Eccellenza, sperando nel rinvio di almeno due gare in modo tale da poter allestire la squadra e prepararsi alla sfida per la pronta risalita …
Questo il link dove poter votare tra le opzioni grafiche proposte.
Con il numero sette è stato aggiunto il logo gratuitamente ceduto alla nuova società dalla Aps Taras 706.