Taranto, “Solidarietà in volo”: un aquilone contro la fibrosi cistica

Domenica 19 maggio 2024, Taranto ospiterà “Solidarietà in volo edizione 3”, che mira a sostenere l’associazione “Lega italiana fibrosi cistica Puglia Odv”, attiva nella lotta alla Fibrosi Cistica. La manifestazione si propone di raccogliere fondi per finanziare la ricerca sulla malattia, supportare i pazienti affetti da questa patologia, le loro famiglie e i Centri di Cura.



La Fibrosi Cistica, malattia genetica cronica e degenerativa purtroppo ancora senza una cura risolutiva, colpisce prevalentemente la popolazione caucasica e ha un impatto devastante sulla qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie. Nonostante l’impegno di migliaia di ricercatori in tutto il mondo, non esiste una cura definitiva, ma la medicina sperimentale ha già permesso un aumento significativo dell’aspettativa di vita e una migliore qualità di vita per i pazienti.



L’evento “Solidarietà in volo edizione 3” è frutto di una collaborazione tra la Compagnia Sarihan della Sezione Scaut Assoraider “Deri” – Taranto 1, la Proloco di Capo San Vito – Taranto, l’associazione “Amici del vento”, “Lega italiana fibrosi cistica Puglia Odv”. La manifestazione si svolgerà presso Lido San Michele in Viale del Tramonto, 87 (TA), dalle ore 09:30 alle ore 19:30. Durante la giornata, si potrà partecipare a un laboratorio per la costruzione di aquiloni e assistere a spettacolari dimostrazioni acrobatiche da parte di aquilonisti esperti lungo il litorale, accompagnati da momenti di animazione.

Per aderire all’iniziativa, è previsto un contributo di 7 euro che consentirà l’acquisto del kit per un aquilone e un regalino casuale. Ogni ulteriore donazione sarà ben accetta e contribuirà alla causa della ricerca sulla Fibrosi Cistica. L’evento sarà posticipato a domenica 2 giugno con stessi orari e modalità in caso di tempo sfavorevole. La manifestazione si avvale del patrocinio morale del Comune di Taranto.