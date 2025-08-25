Appuntamenti, Cooltura, Eventi, Musica
Taranto, Sergio Cammariere chiude il 𝙈𝙤𝙣 𝙍êve 𝙎𝙪𝙢𝙢𝙚𝙧 𝙁𝙚𝙨𝙩𝙞𝙫𝙖𝙡
Sergio Cammariere in “Una sola giornata” Tour chiuderà il 𝙈𝙤𝙣 𝙍êve 𝙎𝙪𝙢𝙢𝙚𝙧 𝙁𝙚𝙨𝙩𝙞𝙫𝙖𝙡 2025, appuntamento a sabato prossimo 30 agosto.
Affiancato dalla sua storica band, un team di grandi musicisti che da sempre sono al suo fianco, 𝙎𝙚𝙧𝙜𝙞𝙤 𝘾𝙖𝙢𝙢𝙖𝙧𝙞𝙚𝙧𝙚 𝙖𝙥𝙥𝙧𝙤𝙙𝙖 𝙨𝙪𝙡 𝙥𝙖𝙡𝙘𝙤 𝙙𝙚𝙡 𝙈𝙤𝙣 𝙍𝙚̂𝙫𝙚 𝙚𝙘𝙤𝙜𝙧𝙚𝙚𝙣 𝙍𝙚𝙨𝙤𝙧𝙩 𝙖 𝙏𝙖𝙧𝙖𝙣𝙩𝙤 per un viaggio musicale intenso ed emozionante in cui ripercorrà la sua carriera, partendo dai suoi storici successi fino ad arrivare alle sue ultime composizioni…
🎟️ Biglietti disponibili ON LINE: https://www.vivaticket.com/it/ticket/sergio-cammariere-in-una-sola-giornata-tour-al-mon-reve-summer-festival-2025/267278?culture=it-it
𝘐 𝘣𝘪𝘨𝘭𝘪𝘦𝘵𝘵𝘪 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘯𝘪𝘣𝘪𝘭𝘪 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘚𝘏𝘖𝘗 𝘖𝘕 𝘓𝘐𝘕𝘌 𝘥𝘦𝘭 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘴𝘪𝘵𝘰 𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘪𝘭 𝘣𝘰𝘵𝘵𝘦𝘨𝘩𝘪𝘯𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘔𝘰𝘯 𝘙𝘦̂𝘷𝘦 𝘙𝘦𝘴𝘰𝘳𝘵.
ℹ️ 𝙄𝙣𝙛𝙤 𝙨𝙤𝙘𝙞 𝙜𝙞𝙖̀ 𝙞𝙣 𝙥𝙤𝙨𝙨𝙚𝙨𝙨𝙤 𝙙𝙞 𝙖𝙗𝙗𝙤𝙣𝙖𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤:
0997312185
3357708125