Calcio, Sport
Taranto sconfitto al 94’. Gladiator sale in D
finale playoff Eccellenza: TARANTO-GLADIATOR 1-2
RETI: 34’ Bacio Terracino (G), 48’ Aguilera (T), 94’ Giorgio (G)
TARANTO Mastrangelo; Hadziosmanovic, Rizzo, Guastamacchia, Derosa (90’ Delvino); Incerti (46’ Marino), Di Paolantonio (90’+2’ Zampa), Vukoja; Losavio (90’ Trombino), Aguilera (80’ Russo), Loiodice.
A disp. Martinkus, Konatè, Monetti, Labianca. All. Danucci.
GLADIATOR Merola; Manzo, Campanella, Vitolo (86’ Argento); Balzano, De Gregorio, De Marco (72’ Atteo), Picascia; Liguori (66’ Mansour), Orlando (52’ Malafronte), Bacio Terracino (52’ Giorgio).
A disp. Marino, Schettino, Esposito, Numerato. All. Farina
Arbitro: Femia di Locri
AMMONITI: Orlando, De Marco (G).
Note: recuperi: 4’/7’.
Angoli 7-1