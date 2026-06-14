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Taranto sconfitto al 94’. Gladiator sale in D

Pubblicato | da Redazione

finale playoff Eccellenza: TARANTO-GLADIATOR 1-2

RETI: 34’ Bacio Terracino (G), 48’ Aguilera (T), 94’ Giorgio (G)

TARANTO Mastrangelo; Hadziosmanovic, Rizzo, Guastamacchia,  Derosa (90’ Delvino); Incerti (46’ Marino), Di Paolantonio (90’+2’ Zampa), Vukoja; Losavio (90’ Trombino), Aguilera (80’ Russo), Loiodice. 

A disp. Martinkus, Konatè, Monetti, LabiancaAll. Danucci.

GLADIATOR Merola; Manzo, Campanella, Vitolo (86’ Argento); Balzano, De Gregorio, De Marco (72’ Atteo), Picascia; Liguori (66’ Mansour), Orlando (52’ Malafronte), Bacio Terracino (52’ Giorgio). 

A disp. Marino, Schettino, Esposito, Numerato. All. Farina

Arbitro: Femia di Locri 

AMMONITI: Orlando, De Marco (G).

Note: recuperi: 4’/7’. 

Angoli 7-1

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