Sport, Volley
Taranto sconfitto a Sorrento, domenica prossima al Palafiom arriva Ravenna
I rossoblu del volley cadono a Sorrento in quattro set 25-23, 25-18, 19-25, 25-19). Sotto 2-0, riaprono nel terzo ma nel quarto gli errori decisivi in ricezione e in attacco fanno la differenza.
(la foto che pubblichiamo è dellUfficio stampa Romeo Sorrento ed è stata diffusa dall’Ufficio Stampa della Taranto Prisma Volley).
Una partita sofferta anche dalla diagonale ionica che vede costretto coach Lorizio alla sostituzione dell’opposto Hopt con Antonov (Gavenda ancora indisponibile) e alla soluzione con tre schiacciatori che però non basta a sostenere i ritmi dei sorrentini che l chiudono i giochi trascinati dallo schiacciatore Parraguirre e dall’opposto Baldi (20 punti).
Un match che rispecchia l’andamento dell’ultima partita contro Fano, dove sempre nel primo parziale gli ionici conducevano per poi subire il gioco avversario, riaprivano… ma poi soccombevano a fronte del servizio casalingo.
Prossima gara domenica 25 contro la formazione di Ravenna al Palafiom.
Romeo Sorrento – Prisma La Cascina Taranto 3-1 (25-23, 25-18, 19-25, 25-19)
Romeo Sorrento: Tulone 1, Parraguirre 15, Patriarca 12, Baldi 20, Pol 12, Petkov 11, Farcasiu (L), Russo (L), Iurisci 0, Malavasi 0, Ferrato 2. N.E. Gragnaniello, Gargiulo, Brignach. All. Esposito.
Prisma La Cascina Taranto: Lusetti 2, Antonov 9, Bossi 6, Hopt 14, Cianciotta 15, Sanfilippo 6, Luzzi (L), Gollini (L), Pierotti 5, Zanotti 7. N.E. Maiorano, Galiano, Lorusso, Gavenda. All. Lorizio.
ARBITRI: Pazzaglini, Merli. NOTE – durata set: 30′, 29′, 28′, 34′; tot: 121′.