Taranto sconfitto a Bisceglie

(ultim’ora: esonerato il Ds Di Bari: leggi qui: https://ledicola.it/taranto/taranto-calcio-esonerato-il-direttore-sportivo-riccardo-di-bari/



Perde colpi il Taranto di Danucci, oggi sconfitto a Bisceglie in una gara importante per la classifica. Si trattava infatti della sfida fra le seconde. Un punto nelle ultime tre partite per i rossoblu che adesso in graduatoria sono quarti.

La gara di oggi è stata decisa da una punizio di Citro, all”80esimo minuto. Il Taranto per i successivi 15 minuti (recupero compreso) non è riuscito a creare alcun tentativo concreto di pareggiare. (risultati e classifica campionato).

La foto che pubblichiamo ci è stata concessa da Cosimo Lenti, che ringraziamo.

BISCEGLIE-TARANTO 1-0

80’Citro (B)

Bisceglie: Baietti; Ciurlo, Di Fulvio, Graziano, Taccogna; Lavopa, Martino, Cifarelli; Citro; Lopez, Sene. A disp.: Centonze, Traore, Visani, Martinez, Castro, Gonzalez, Mbodji, Ricchiuti, Amato.

All. Di Meo.

Taranto: Capogna; Hadziosmanovic, Brunetti, Delvino, Derosa; Etchegoyen, Di Paolantonio, Marino; Losavio, Imoh, Monetti. A disp.: Fallani, Terrana, Konate, Malltèzi, Souare, Calabria, Magri, Vukoja, Kordic.

All. Danucci.