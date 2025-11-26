Basket, Sport
Taranto, Santa Rita vince ancora e sabato ospita Invicta Brindisi al Palafiom
Sabato prossimo, 29 novembre, arriva al Palafiom l’Invicta Brindisi e sarà una partita avvincente come, del resto, tutte quelle in programma nel girone B della DR1 di basket i cui equilibri si vanno progressivamente delineando.
‘Ma siamo appena ad un terzo del percorso’ evidenziano dalla società tarantina’. Santa Rita Taranto, vincendo a Putignano domenica scorsa (61-76), ha messo a segno il quinto successo di fila ed è ora al quarto posto della graduatoria con 10 punti.
Indisponibili il capitano Pio Zicari, in panchina con i compagni ma alle prese con un infortunio la cui entità è in fase di valutazione, lo squalificato De Sousa e ilplay D’Annunzio, coach Mineo ha avuto l’opportunità di far ruotare il roster.
A referto, domenica scorsa, anche il debutto durante i possessi finali degli Under 17 Augenti (vivaio Santa Rita) e Fede (in doppio tesseramento Virtus Taranto – Santa Rita Taranto).
La squadra sta intanto preparando l’ottavo turno in palestra e, come sempre, chiama a raccolta appassionati e tifosi tarantini sulle tribune del Palafiom.
Appuntamento per sabato 29 novembre, palla a due ore 18. Ingresso libero
ATLETICA PUTIGNANO – SANTA RITA TARANTO 61-76
(14-20, 33-40, 46-64)
• Divisione Regionale 1
SANTA RITA BASKET TARANTO
Lavezzari 17, Augenti, Conforti 15, Minelli 2, Pentassuglia 13, Bianchi 11, Bitetti 8, Fanizzi 2, Fede, Zicari, Mandrillo 3, Argentiero 5, Zicari P.
All. Mineo, ass Zicari N.
ATLETICA PUTIGNANO
Caleprico 17, Ventrella, Nardelli 13, Maglio, Teofilo 12, Salinari 2, Caccavo 10, Mirizzi 2, Colombo 5
All. Scarano
Prossime gare GIRONE D’ANDATA
Sabato 29 novembre 18:00
Santa Rita Taranto
Invicta Brindisi
Domenica 7 dicembre 18:30
Basket Bernalda
Santa Rita Taranto
Giovedì 11 dicembre 20:00
Santa Rita Taranto
Carovigno Basket
Domenica 21 dicembre 18.30
Virtus Galatina
Santa Rita Taranto