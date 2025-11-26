Taranto, Santa Rita vince ancora e sabato ospita Invicta Brindisi al Palafiom

Sabato prossimo, 29 novembre, arriva al Palafiom l’Invicta Brindisi e sarà una partita avvincente come, del resto, tutte quelle in programma nel girone B della DR1 di basket i cui equilibri si vanno progressivamente delineando.



‘Ma siamo appena ad un terzo del percorso’ evidenziano dalla società tarantina’. Santa Rita Taranto, vincendo a Putignano domenica scorsa (61-76), ha messo a segno il quinto successo di fila ed è ora al quarto posto della graduatoria con 10 punti.





Indisponibili il capitano Pio Zicari, in panchina con i compagni ma alle prese con un infortunio la cui entità è in fase di valutazione, lo squalificato De Sousa e ilplay D’Annunzio, coach Mineo ha avuto l’opportunità di far ruotare il roster.



A referto, domenica scorsa, anche il debutto durante i possessi finali degli Under 17 Augenti (vivaio Santa Rita) e Fede (in doppio tesseramento Virtus Taranto – Santa Rita Taranto).



La squadra sta intanto preparando l’ottavo turno in palestra e, come sempre, chiama a raccolta appassionati e tifosi tarantini sulle tribune del Palafiom.



Appuntamento per sabato 29 novembre, palla a due ore 18. Ingresso libero

ATLETICA PUTIGNANO – SANTA RITA TARANTO 61-76

(14-20, 33-40, 46-64)

• Divisione Regionale 1

SANTA RITA BASKET TARANTO

Lavezzari 17, Augenti, Conforti 15, Minelli 2, Pentassuglia 13, Bianchi 11, Bitetti 8, Fanizzi 2, Fede, Zicari, Mandrillo 3, Argentiero 5, Zicari P.

All. Mineo, ass Zicari N.

ATLETICA PUTIGNANO

Caleprico 17, Ventrella, Nardelli 13, Maglio, Teofilo 12, Salinari 2, Caccavo 10, Mirizzi 2, Colombo 5

All. Scarano





Prossime gare GIRONE D’ANDATA

Sabato 29 novembre 18:00

Santa Rita Taranto

Invicta Brindisi

Domenica 7 dicembre 18:30

Basket Bernalda

Santa Rita Taranto

Giovedì 11 dicembre 20:00

Santa Rita Taranto

Carovigno Basket

Domenica 21 dicembre 18.30

Virtus Galatina

Santa Rita Taranto