Taranto, sabato Human Pride: il percorso e gli orari del corteo dei Diritti

“HumanPrideTaranto”, i Diritti sono tanti e inalienabili. Eppure c’è bisogno di scendere in piazza per promuoverli e difenderli. Sabato manifestazione a Taranto. All’iniziativa hanno aderito numerose associazioni e organismi vari che insieme hanno dato vita alla prima edizione dello “Human Pride”: un corteo colorato, ricco di gioia e musica che attraverserà le strade della città bimare (foto ufficio stampa CVS).

Human Pride Taranto 2025 si terrà sabato prossimo 7 giugno. L’iniziativa è stata presentata al Mudit alla presenza da Miki Formisano, Mary Fontanella ed Elisa Assenza, del comitato promotore, e da Michele Bramo, membro del Consiglio Direttivo del Centro Servizi Volontariato Taranto ETS, che patrocina la manifestazione insieme a Regione Puglia e Fondazione Taranto 25.

La conferenza stampa è iniziata con un appello lanciato all’unisono dai partecipanti alla comunità: “Il nostro obiettivo è informare all’equità, alla parità e lottare per l’uguaglianza sociale e legislativa di tutt3, e, per farlo, chiediamo ad associazioni e collettivi territoriali ed extraterritoriali di fare rete, di supportarci reciprocamente, di unire le forze e di camminare insieme sul tortuoso sentiero dei diritti”.

Il corteo dello Human Pride Taranto 2025 partirà, alle ore 18.00 di sabato 7 giugno, da piazza della Vittoria e si snoderà attraversando via D’Aquino, via Regina Margherita, via Matteotti, varcherà il ponte girevole, proseguirà lungo la Discesa Vasto, via Garibaldi, varcherà il ponte Sant’Egidio (ponte di pietra), concludendo il suo percorso a Spazioporto, in via Niceforo Foca (Porta Napoli) dove la festa continuerà. Presenzierano all’evento come madrine il Karma B e Cathy La Torre. Tutti e tutte in piazza, dunque, con un pensiero particolare a chi sta subendo nel mondo la violenza della guerra. A cominciare dai bambini di Gaza…

