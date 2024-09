Taranto, sabato a Spazioporto aperitivo… d’inizio stagione

Sabato prossimo 21 settembre, alle 21,30, dopo la breve pausa estiva, riaprono i battenti dello Spazioporto/Cineporto di Taranto, in via Niceforo Foca 28. E’ l’hub multiculturale incastonato tra la Città vecchia e Tamburi, dunque a Porta Napoli. Per la nuova stagione ha già pronto un folto programma di eventi, molti dei quali saranno illustrati come fosse un aperitivo… di presentazione (foto archivio)

Nell’occasione saranno raccontate nello stile personale dello staff le tantissime 𝗡𝗢𝗩𝗜𝗧𝗔̀’ pensate per il 2024/25: nuove rassegne, tanta musica, film, risate, appuntamenti sportivi, cinema, teatro e progetti sociali. Nella serata sarà ancora possibile visionare la mostra fotografica dedicata agli scatti realizzati dal fotografo Maurizio Greco sul set del film “Palazzina Laf” di Michele Riondino durante le riprese realizzate tra Taranto e Piombino nel periodo maggio-giugno 2022.

A seguire il primo dei tanti appuntamenti speciali “𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗲𝗲𝘁” con il dj set di GFK, al secolo Gianfranco Fuggetti, classe 1985, che muove i primi passi nel 2001 suonando in contest di freestyle per Mc’s & Bboy e organizzando serate in vari Club, con l’obiettivo di far emergere nel territorio tarantino il movimento culturale dell’Hip hop fino a quel momento poco seguito. Facendosi strada nel panorama della Black Music collabora con diversi artisti della scena nazionale, facendo conoscere con maestria le influenze artistiche che variano dall’Underground alla Golden Age fino alle ultime sonorità HH.