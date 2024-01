Taranto, rock e new wave anni ’80 a Mercato Nuovo

Venerdì 12 arriva a Mercato Nuovo la School of Rock! In consolle ci saranno Carlo Chicco e Corrado Pizzi con il loro mix di nuovi successi e classiconi Rock, New Wave, Indierock e Post Punk, tutti da ballare. Carlo Chicco, giornalista, conduttore radiofonico e dj dal 1989, alla direzione artistica di Controradio Bari (ex Popolare Network) dal 1996 al 2016. Fondatore e direttore della emittente radio RKO, nata all’interno del Teatro Kismet Opera di Bari. Presidente dell’ associazione culturale Microsolco (organizzazione eventi, talent scouting per la Puglia), storico conduttore del programma Sold Out, oggi alle redini di AvantPOP. Direttore artistico e produttore del Controfestival di Bari. Direttore Responsabile della rivista d’arte Line-O-Type, responsabile regionale per la Fondazione Arezzo Wave dal 1994.

Collaboratore e conduttore del festival “La Mia Generazione” (direzione artistica di Mauro Ermanno Giovanardi). Collaboratore per Puglia Sounds e DOC Servizi. Dj rock/electro/waves per numerosi club, festival e manifestazioni in Italia e all’estero: resident dj dello Sziget Festival di Budapest, resident dj Cotriero Gallipoli, resident dj rock Demodè Club e tanto altro. Vanta collaborazioni con MTV Day, MTV Brand New, Italia Wave, Flippaut, Tora Tora, Time Zones, Cube Festival etc. Dj set al fianco di artisti del calibro di Moby, Soulwax, Chemical Brothers, Howie B, Subsonica, Verdena, Apres la classe, Roy Paci, Afterhours e tanti altri.