Taranto, Riti della Settimana Santa: programma e percorso dei Misteri

Taranto, il programma dell’Arciconfraternita del Carmine: Giovedì Santo 17 aprile 2025 alle ore 15 le coppie dei Confratelli usciranno dalla Chiesa del Carmine per il consueto Pellegrinaggio percorrendo:

• per la Città vecchia le vie D’Aquino, Margherita, Matteotti, Ponte Girevole, Piazza Castello, via Duomo, via Nuova, via Garibaldi, visiteranno la Chiesa Santi Medici, Piazza Fontana, via Duomo, visiteranno la Chiesa di San Domenico, Vicolo I Seminario, visiteranno Palazzo Santacroce, ancora via Duomo per visitare San Cataldo, Piazza Duomo, Vicolo De Notaristefani, Piazzetta De Geronimo, Arco Giovanni Paisiello, visiteranno il Santuario della Madonna della Salute, via Giovanni Paisiello; torneranno su via Duomo, via Nuova, visiteranno la Chiesa di San Giuseppe, via Garibaldi, discesa Vasto, Lungomare Canale Navigabile, visiteranno Nave Vespucci, attraverseranno Piazza D’Armi del Castello Aragonese, Ponte Girevole, via Matteotti, via Margherita, via D’Aquino e faranno ritorno nella Chiesa del Carmine;

• per la Città nuova le vie Giovinazzi, D’Aquino, Piazza Maria Immacolata e ancora via Di Palma, Regina Elena, visiteranno la Chiesa di San Francesco di Paola, per poi proseguire sulle vieAnfiteatro, Cavallotti, Di Palma, Piazza Maria Immacolata, via D’Aquino e via Acclavio, transiteranno dalla scalinata per raggiungere la Chiesa del SS. Crocifisso, per poi percorrere le vie De Cesare e D’Aquino, poi da Piazza Garibaldi giungeranno nella Chiesa di San Pasquale e per le stesse vie rientreranno nella Chiesa del Carmine;

Le poste dalla XI alla XVII, arrivate a piazza Maria Immacolata, gireranno per via Mignogna, per poi prendere via Viola e via Pupino, visiteranno la Chiesa dell’Immacolata del Centro Ospedaliero Militare; all’uscita ritorneranno per le stesse vie sino a Piazza Maria Immacolata, per ricongiungersi alle altre poste percorrendo quindi via D’Aquino e via Acclavio, transiteranno dalla scalinata per raggiungere la Chiesa del SS. Crocifisso, per poi percorrere le vie De Cesare e D’Aquino, poi da Piazza Garibaldi giungeranno nella Chiesa di San Pasquale e per le stesse vie rientreranno nella Chiesa del Carmine;

Alle ore 16,30 nella stessa chiesa si svolgerà la celebrazione eucaristica “In cena Domini” dove il Padre Spirituale Mons. Marco Gerardo svolgerà il tradizionale rito della lavanda dei piedi, rivivendo così l’amore che Gesù ebbe per i suoi discepoli. A seguire si svolgerà in Piazza Carmine la processione eucaristica, con i Confratelli in abito di Rito e l’apertura dell’Altare della Reposizione.

Alle ore 17:00 partirà per le vie del centro cittadino il tradizionale percorso dell’Associazione Musicale “M. Lufrano” di Triggiano (BA), diretta dal M° Filippo Davide Abbinante con l’esecuzione delle marce funebri.

Processione dei Misteri del Venerdì Santo

Venerdì Santo 18 aprile 2025 alle ore 6,00 riprenderà il tradizionale pellegrinaggio delle coppie di Confratelli per le vie della Citta vecchia e nuova, che terminerà alle ore 10,00.

La processione dei Misteri uscirà alle ore 17 che, in occasione del 350° anniversario della fondazione di questo Sodalizio, percorrerà via D’Aquino, Corso due Mari, Ponte Girevole, per poi portarsi in città vecchia attraverso la discesa Vasto e percorrere via Garibaldi, via Nuova (scalinata adiacente la Chiesa di San Giuseppe), via Duomo, arrivare alla Basilica Cattedrale di San Cataldo, dove ci sarà la sosta; per poi riprendere su via Duomo, Piazza Castello, Ponte Girevole, Corso due Mari, via D’Aquino e rientrare nella Chiesa del Carmine.

Alle ore 19:15 ci sarà l’allocuzione di Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Ciro Miniero Arcivescovo Metropolita di Taranto.

Alla Processione presteranno servizio: il Complesso Musicale “Grande orchestra di fiati Santa Cecilia” di Taranto diretto dal M° Giuseppe Gregucci, il Complesso Musicale “G. Chimienti” di Montemesola (TA) diretto dal M° Lorenzo De Felice, il Complesso Musicale Municipale “Città di Francavilla Fontana” diretto dai Maestri Ermir Krantja ed Emanuele Spagnulo ed il Complesso Musicale “Lemma” diretto dal M° Giuseppe Pisconti.