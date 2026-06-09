Taranto, riprende la pulizia notturna di strade e marciapiedi

A partire da giovedì 18 giugno e fino al 16 settembre 2026, riprenderà il servizio di spazzamento meccanico notturno con contestuale lavaggio dei marciapiedi su tutto il territorio comunale, secondo il calendario già consolidato negli anni.

Lo comunica l’ufficio stampa del Comune di Taranto. “Le attività saranno svolte come consuetudine nella fascia oraria 00:00 – 06:00, una scelta organizzativa che consente di ridurre al minimo i disagi alla circolazione veicolare e pedonale, garantendo al tempo stesso un intervento capillare. Il servizio – aggiunge la nota stampa di Palazzo di città – rappresenta un’azione fondamentale per il decoro urbano, l’igiene pubblica e la qualità della vita dei cittadini, contribuendo anche alla valorizzazione degli spazi pubblici e all’immagine della città”.

Il Comune di Taranto “invita pertanto tutta la cittadinanza a prestare la massima attenzione alla segnaletica di divieto di sosta nelle strade interessate e a collaborare liberando le aree negli orari indicati, così da permettere il corretto svolgimento delle operazioni e garantirne l’efficacia”.