Taranto, riapre l’Oasi Palude La Vela sul Mar Piccolo affidata al WWF

Riapre a Taranto l’Oasi “Palude La Vela”. Torna fruibile un prezioso scrigno di biodiversità. La Giunta comunale ha approvato l’affidamento al WWF della gestione dell’Oasi “Palude La Vela”, chiusa dal 2017 a seguito di una serie di incendi. L’accordo, siglato con WWF Taranto, prevede un protocollo triennale senza oneri per il Comune e garantirà sorveglianza, attività di prevenzione incendi, escursioni guidate e monitoraggi sistematici della ricca biodiversità dell’area.

Il WWF di Taranto oltre a rendere fruibile ai cittadini l’area, si occuperà anche di sorveglianza e prevenzione incendi boschivi, con l’installazione di nuove telecamere. Avviato anche una riconversione ambientale, con l’installazione di arnie per le api. Dal 1960 il WWF ha creato in Italia una rete di oltre 160 Oasi. La Palude La Vela si aggiunge come tassello fondamentale per la protezione della biodiversità. (Foto repertorio laRinghiera)