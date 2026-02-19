Cooltura
Taranto, riapre il sottopasso di Viale Magna Grecia. Lavori in via Dante
Venerdì 20 febbraio riaprirà il sottopasso di Viale Magna Grecia e tornerà completamente fruibile per gli automobilisti. Ne dà notizia una nota stampa del Comune di Taranto. “Sono terminati – si legge – i lavori di messa in sicurezza, ripartiti nel mese di gennaio dopo la pausa festiva”.
Lunedì 23 febbraio, prenderanno il via altri interventi “in corrispondenza del sottopasso di Via Dante nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria inerenti agli interventi di riqualificazione dei sottopassi cittadini per il miglioramento delle condizioni di sicurezza del territorio comunale di Taranto. A seguito dei lavori, il Comune di Taranto precisa che “sarà effettuato un restringimento della carreggiata, pertanto verrà garantita la viabilità, seppur con sede stradale ridotta”.