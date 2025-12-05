Taranto, restyling e nuovi spazi. Riapre la libreria Mondadori

Sabato 6 dicembre il Mondadori Bookstore di Taranto aprirà nuovamente le sue porte nel centro della città, offrendo al pubblico uno spazio totalmente rinnovato dedicato al mondo dei libri e all’intrattenimento. Lo store si estende su una superficie di 350 metri quadrati con un layout moderno e rinnovato. Ad accogliere le lettrici e i lettori un team di librai esperti e un catalogo di 25.000 titoli, dai grandi classici ai best seller, di narrativa e saggistica varia.



“Grazie al restyling di cui è stata protagonista, la libreria sottolinea il proprio ruolo di punto di riferimento culturale di fondamentale importanza per la città”, afferma Carmine Fucci, affiliato Mondadori Store che fa della passione per i libri il suo impiego da oltre vent’anni. “Il nostro obiettivo è quello di offrire un’esperienza immersiva e partecipativa: non solo un luogo di acquisto, ma uno spazio di relazione, di ascolto e di visione, dove creare occasioni di interazione, scoperta e incontro”, conclude Fucci.



La libreria si sviluppa su due livelli e ospita tutte le novità e le principali aree tematiche pensate per soddisfare i gusti di tutti, come We are Junior, lo spazio per i lettori più giovani, che include giochi didattici e libri illustrati per stimolare la loro fantasia con le storie più curiose; Just Comics, il reparto dedicato al fenomeno dei manga e dei fumetti; My New Romance, il nuovo corner rivolto a chi ama l’universo romance, uno dei generi letterari più amati del momento; una sezione dedicata ai libri in lingua originale; e inoltre un’ampia selezione di prodotti di cartoleria, giocattoli, gadget e gift card. A disposizione della libreria, infine, anche uno spazio adibito a luogo d’incontro per i lettori e dedicato ad eventi, presentazioni e mostre fotografiche.

