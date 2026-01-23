Taranto, Reggio Calabria e Agropoli, intesa per il turismo crocieristico di qualità

Si è svolta nello Spazio Mare del Palazzo Civico delle Arti di Agropoli, la conferenza stampa di presentazione del progetto ‘Magna Graecia Coast to Coast’, iniziativa strategica che mette in rete i porti di Taranto, Reggio Calabria e Agropoli, con l’obiettivo di costruire un modello integrato di sviluppo crocieristico fondato su cooperazione, identità territoriale e qualità dell’esperienza.



Il progetto nasce dalla volontà condivisa di superare una visione frammentata degli scali, proponendo una logica di sistema capace di rafforzare l’attrattività dell’area della Magna Grecia nel contesto mediterraneo, con particolare attenzione ai segmenti premium e luxury e a una gestione più equilibrata e sostenibile dei flussi turistici. Durante l’incontro sono stati illustrati i contenuti del Protocollo d’Intesa sottoscritto tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e Salerno Cruises, che individua nella cooperazione tra porti e territori uno strumento strategico per lo sviluppo di itinerari coerenti, riconoscibili e competitivi sui mercati internazionali.

I porti di Reggio Calabria, Agropoli e Taranto rappresentano destinazioni emergenti sul mercato, con tanto da offrire e da esplorare nell’ambito di un vero e proprio progetto di rete. L’iniziativa, infatti, ha l’obiettivo di generare ricadute positive sui territori coinvolti attraverso la costruzione di un itinerario coast to coast, che propone un’idea di viaggio sostenibile e rispettosa dell’equilibrio tra turismo e comunità locali, creando percorsi inediti di valorizzazione delle radici culturali in destinazioni lontane dal sovraffollamento turistico ma ad alta identità culturale, unificata dal fil rouge “Magna Grecia”.

La collaborazione tra Autorità Portuali e Salerno Cruises unisce il coordinamento istituzionale all’innovazione e orientamento al mercato, configurandosi come un esempio virtuoso di sinergia tra pubblico e privato, nel solco dei più recenti orientamenti governativi tesi ad una integrazione strategica tra i due settori. Campania, Calabria e Puglia si uniscono in una rotta che trasforma la crociera in un’esperienza culturale profonda. Unendo tre porti e tre anime regionali in un unico itinerario riconoscibile, ‘Magna Graecia Coast to Coast’ propone un viaggio continuo tra patrimoni UNESCO, archeologia e natura, dove ogni sosta è il capitolo di una storia millenaria e sostenibile.



‘Magna Graecia Coast to Coast’ si rivolge alla platea internazionale del turismo crocieristico, in particolare i segmenti premium, luxury, yacht-style ed expedition, per i quali l’accesso a destinazioni autentiche e non congestionate rappresenta un elemento prioritario. Il posizionamento del progetto sui mercati internazionali prevede un piano di attività dedicate alla promozione, con strumenti comunicativi multimediali ed eventi per un pubblico specializzato di media ed executives del settore crociere. La prossima tappa sarà la presentazione di “Magna Graecia Coast to Coast” a Miami,il 12 aprile prossimo, in occasione della fiera Seatrade Cruise Global, appuntamento annuale che riunisce executives e key players di settore di tutto il mondo nella capitale globale dell’industria crocieristica.