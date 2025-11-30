Taranto, quadro sonoro di Theo Teardo

Sì è tenuta ieri, sulla Banchina del Castello aragonese, la presentazione de “Il Canyon di Taranto”, Quadro sonoro di Teho Teardo eseguito dall’Orchestra ICO Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano.



E’ un’altra delle opere commissionate dall’Orchestra ICO della Magna Grecia ad un altro compositore di livello internazionale che arricchirà un angolo della città. Stavolta il tema è ispirato dal Ponte girevole e da qualsiasi cosa lo circondi: traffico, dal canale alla strada, rumori occasionali, industriali e altro, quanto cioè agli stessi tarantini spesso passa inosservato.

Teardo, compositore, musicista e sound designer, fra i più originali ed eclettici artisti nel panorama musicale europeo.

Presenti all’incontro, il Comandante interregionale Marittimo Sud, Ammiraglio di Divisione Andrea Petroni; l’assessore regionale alla Cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali, Viviana Matrangola; il direttore d’orchestra, il Maestro Piero Romano, e lo stesso compositore Teho Teardo.

‘’Canyon di Taranto”, Quadro sonoro di Teho Teardo, è un progetto dell’Associazione Le Corti di Taras, realizzato in collaborazione con l’Orchestra ICO della Magna Grecia, con il patrocinio del Comune di Taranto e del MIC – Ministero della Cultura, e cofinanziato da Coesione Italia 21-27 Puglia, Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Pugliapromozione. Linea di intervento 03.02 “Turismo e Ospitalità” – “Riposizionamento competitivo e promozione delle destinazioni turistiche”.