Taranto, pulizia notturna delle strade anche a Lama, San Vito e Talsano: il calendario dal 26 agosto

Dal prossimo 26 agosto lo spazzamento meccanico notturno, il lavaggio e la disinfezione delle strade sarà effettuato anche nei quartieri Lama, San Vito e Talsano di Taranto.





Il calendario predisposto dall’Amministrazione comunale coprirà, nei giorni successivi al 26 agosto, le principali arterie di Talsano, Lama e San Vito, dunque, con un programma sperimentale che sarà ulteriormente esteso in futuro, includendo anche il quartiere Paolo VI, annunciano da Palazzo di Città.



Il programma predisposto dal Comune di Taranto prevede il lavaggio e la disinfezione secondo il seguente calendario:

Giorno 26 – Talsano: C.so Vittorio Emanuele, da ss.104 a viale Europa; Viale Europa, da via Ludovico Fontana a via Mediterraneo; via Gregorio VII da via Nicola Vozza a via Circonvallazione dei Fiori; via Salvo D’Acquisto, da via Gregorio VII a via Francesco Como.

Giorno 27 – Lama: Via Lama, via Circonvallazione dei Fiori, Via Primule da via Circonvallazione dei Fiori a via Lama, Via Carlo Magno da via Mediterraneo a Via Lama, Via Federico II da Via Carlo Magno a Via Papiro, Via Tre Fontane da Via Seppie a Via Lama.



Giorno 28 – Lama: Via Brigantini da via Tre Fontane a via Mormore, Via Vascelli da via Mormore a via Bragozzi, via degli Incrociatori.

Giorno 29 – Lama/Tramontone: Via Sciabelle, Via Lucci Marini, Via Granchio, Via Buccine, Via Arca di Noè.

Giorno 30 – San Vito: Via Lido Bruno, Via Vizzarro, Via del Faro, Viale Jonio da viale del Tramonto a Via Vizzarro, Via Anello di San Cataldo.

