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Taranto, progettisti e addetti ai lavori a confronto sui nuovi impianti sportivi

Pubblicato | da Redazione


Gigi DE FILIPPIS, presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Taranto, Massimo FERRARESE, Commissario Straordinario Giochi del Mediterraneo, e Angelo Domenico PERRINI, Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri, apriranno domani, mercoledì 15 aprile, il focus sugli impianti sportivi che si stanno realizzando a Taranto in vista dei Giochi del Mediterraneo. 

Insieme alla struttura commissariale dei Giochi e al Comune di Taranto, grazie agli interventi di numerosi progettisti e direttori dei lavori,  tecnici professionisti e addetti ai lavori si confronteranno su progettazione ed esecuzione delle opere e, soprattutto, sul delicato aspetto della gestione futura. 

L’apppuntamento è dunque DOMANI alle 9 nella sede della Camera di Commercio di Taranto-Brindisi, in viale Virgilio a Taranto.

15 aprile impianti sportivi programma pdfDownload

IL PROGRAMMA

09:30 – 10:00

Apertura Lavori

  • Luigi DE FILIPPIS – Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Taranto
  • Massimo FERRARESE – Commissario Straordinario Giochi del Mediterraneo
  • Angelo Domenico PERRINI – Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri

10:00 – 11:30

Parola ai Progettisti

Introduce

  • Silvio SCARCELLI – Coordinatore della Struttura Commissariale

Interventi Tecnici

  • arch. Alessandro CORRADINI (MDU Architetti srl) – Progettista PFTE Stadio del Nuoto
  • arch. Giuseppe DE MARTINO (Sportium srl) – Progettista esecutivo PalaRicciardi Taranto
  • ing. Davide MANCARELLA (Infratech Consulting srl) – Progettista esecutivo del Centro Nautico Torpediniere Taranto
  • arch. Manuela CASTAGNO (arch. Paolo Pettene & Partners spp) – Centro Sportivo Tennis “Magna Grecia”
  • ing. Gianfranco TONTI (Studio Associato Start) – Progettista esecutivo Opere per il Campo di Regata Taranto
  • ing. Tobia ZORDAN (Bolina Ingegneria srl) – Progettista esecutivo Stadio Iacovone Taranto e DL Stadio E. Giardiniero Lecce

12:00 – 13:00

Tavola Rotonda

  • Sandro CATTA – Consigliere Consiglio Nazionale Ingegneri
  • Marco LESTO – Direttore Generale Comune di Taranto
  • Antonio PISTO – Consigliere Ordine Ingegneri della Provincia di Taranto
  • Silvio SCARCELLI – Coordinatore della Struttura Commissariale

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