Appuntamenti, Cooltura, Eventi, Giochi del Mediterraneo Taranto 2026
Taranto, progettisti e addetti ai lavori a confronto sui nuovi impianti sportivi
Gigi DE FILIPPIS, presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Taranto, Massimo FERRARESE, Commissario Straordinario Giochi del Mediterraneo, e Angelo Domenico PERRINI, Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri, apriranno domani, mercoledì 15 aprile, il focus sugli impianti sportivi che si stanno realizzando a Taranto in vista dei Giochi del Mediterraneo.
Insieme alla struttura commissariale dei Giochi e al Comune di Taranto, grazie agli interventi di numerosi progettisti e direttori dei lavori, tecnici professionisti e addetti ai lavori si confronteranno su progettazione ed esecuzione delle opere e, soprattutto, sul delicato aspetto della gestione futura.
L’apppuntamento è dunque DOMANI alle 9 nella sede della Camera di Commercio di Taranto-Brindisi, in viale Virgilio a Taranto.
IL PROGRAMMA
09:30 – 10:00
Apertura Lavori
- Luigi DE FILIPPIS – Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Taranto
- Massimo FERRARESE – Commissario Straordinario Giochi del Mediterraneo
- Angelo Domenico PERRINI – Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri
10:00 – 11:30
Parola ai Progettisti
Introduce
- Silvio SCARCELLI – Coordinatore della Struttura Commissariale
Interventi Tecnici
- arch. Alessandro CORRADINI (MDU Architetti srl) – Progettista PFTE Stadio del Nuoto
- arch. Giuseppe DE MARTINO (Sportium srl) – Progettista esecutivo PalaRicciardi Taranto
- ing. Davide MANCARELLA (Infratech Consulting srl) – Progettista esecutivo del Centro Nautico Torpediniere Taranto
- arch. Manuela CASTAGNO (arch. Paolo Pettene & Partners spp) – Centro Sportivo Tennis “Magna Grecia”
- ing. Gianfranco TONTI (Studio Associato Start) – Progettista esecutivo Opere per il Campo di Regata Taranto
- ing. Tobia ZORDAN (Bolina Ingegneria srl) – Progettista esecutivo Stadio Iacovone Taranto e DL Stadio E. Giardiniero Lecce
12:00 – 13:00
Tavola Rotonda
- Sandro CATTA – Consigliere Consiglio Nazionale Ingegneri
- Marco LESTO – Direttore Generale Comune di Taranto
- Antonio PISTO – Consigliere Ordine Ingegneri della Provincia di Taranto
- Silvio SCARCELLI – Coordinatore della Struttura Commissariale