Taranto, progettisti e addetti ai lavori a confronto sui nuovi impianti sportivi



Gigi DE FILIPPIS, presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Taranto, Massimo FERRARESE, Commissario Straordinario Giochi del Mediterraneo, e Angelo Domenico PERRINI, Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri, apriranno domani, mercoledì 15 aprile, il focus sugli impianti sportivi che si stanno realizzando a Taranto in vista dei Giochi del Mediterraneo.

Insieme alla struttura commissariale dei Giochi e al Comune di Taranto, grazie agli interventi di numerosi progettisti e direttori dei lavori, tecnici professionisti e addetti ai lavori si confronteranno su progettazione ed esecuzione delle opere e, soprattutto, sul delicato aspetto della gestione futura.

L’apppuntamento è dunque DOMANI alle 9 nella sede della Camera di Commercio di Taranto-Brindisi, in viale Virgilio a Taranto.

IL PROGRAMMA

09:30 – 10:00

Apertura Lavori

Luigi DE FILIPPIS – Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Taranto

– Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Taranto Massimo FERRARESE – Commissario Straordinario Giochi del Mediterraneo

– Commissario Straordinario Giochi del Mediterraneo Angelo Domenico PERRINI – Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri

10:00 – 11:30

Parola ai Progettisti

Introduce

Silvio SCARCELLI – Coordinatore della Struttura Commissariale

Interventi Tecnici

arch. Alessandro CORRADINI (MDU Architetti srl) – Progettista PFTE Stadio del Nuoto

(MDU Architetti srl) – Progettista PFTE Stadio del arch. Giuseppe DE MARTINO (Sportium srl) – Progettista esecutivo PalaRicciardi Taranto

(Sportium srl) – Progettista esecutivo Taranto ing. Davide MANCARELLA (Infratech Consulting srl) – Progettista esecutivo del Centro Nautico Torpediniere Taranto

Torpediniere Taranto arch. Manuela CASTAGNO (arch. Paolo Pettene & Partners spp) – Centro Sportivo Tennis “Magna Grecia”

(arch. Paolo Pettene & Partners spp) – ing. Gianfranco TONTI (Studio Associato Start) – Progettista esecutivo Opere per il Campo di Regata Taranto

(Studio Associato Start) – Progettista esecutivo Opere per il ing. Tobia ZORDAN (Bolina Ingegneria srl) – Progettista esecutivo Stadio Iacovone Taranto e DL Stadio E. Giardiniero Lecce

12:00 – 13:00

Tavola Rotonda