Calcio, Sport
Taranto, prima sconfitta in campionato
Una partita rocambolesca finita male per i rossoblu di Danucci. La prima sconfitta in campionato è arrivata oggi ad Acquaviva. Il Taranto resta comunque in vetta anche se in condivisione con Canosa e Bisceglie (foto repertorio Aurelio Castellaneta)
ATL. ACQUAVIVA-TARANTO 3-2
RETI: 34’ Vukoja (T), 43’ rigore Guglielmi (AA), 63’ Fucci (AA), 66’ Russo (T), 68’ Garcia (AA)
ATLETICO ACQUAVIVA
Bozzi, Fortunato, Marrone (76’ Colaci), Fucci, Patronelli, Taal, Guglielmi (95’ Pesce), Rucci (93’ Cosmo), Garcia (88’ Angelini), Girardi (60’ Prati), Pucinelli.
A disp: Ditoma, Scialpi, Lenoci, Silecchia.
Allenatore Solidoro
TARANTO
De Simone; Hadziosmanovic, Delvino, Brunetti (78’ Valentin), Derosa: Marino (73’ Etchegoyen), Di Paolantonio; Souare (46’ Malltezi), Vukoja, Monetti (78’ Terrana); Imoh (64’ Russo).
A disp: Fallani, Konate, Magri, Kordic.
All. Danucci.
ARBITRO: Gianmarco Amitrano(Torre Annunziata).