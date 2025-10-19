Skip to main content

,

Taranto, prima sconfitta in campionato

Pubblicato | da Redazione


Una partita rocambolesca finita male per i rossoblu di Danucci. La prima sconfitta in campionato è arrivata oggi ad Acquaviva. Il Taranto resta comunque in vetta anche se in condivisione con Canosa e Bisceglie (foto repertorio Aurelio Castellaneta)

ATL. ACQUAVIVA-TARANTO 3-2

RETI: 34’ Vukoja (T), 43’ rigore Guglielmi (AA), 63’ Fucci (AA), 66’ Russo (T), 68’ Garcia (AA)

ATLETICO ACQUAVIVA

Bozzi, Fortunato, Marrone (76’ Colaci), Fucci, Patronelli, Taal, Guglielmi (95’ Pesce), Rucci (93’ Cosmo), Garcia (88’ Angelini), Girardi (60’ Prati), Pucinelli. 
A disp: Ditoma, Scialpi, Lenoci, Silecchia.
Allenatore Solidoro

TARANTO

De Simone; Hadziosmanovic, Delvino, Brunetti (78’ Valentin), Derosa: Marino (73’ Etchegoyen), Di Paolantonio; Souare (46’ Malltezi), Vukoja, Monetti (78’ Terrana); Imoh (64’ Russo). 
A disp: Fallani, Konate, Magri, Kordic.

All. Danucci.

ARBITRO: Gianmarco Amitrano(Torre Annunziata). 

Leggi anche