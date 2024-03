Taranto e le sue antiche forme di governo, percorso dedicato al MarTA

Domani 17 marzo si celebrerà anche nel Museo Archeologico Nazionale di Taranto la “Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”, festività che a 163 anni di distanza (17 marzo del 1861) dalla proclamazione del Regno d’Italia intende fare il punto sul lungo e difficile percorso di unificazione nazionale e sui valori di cittadinanza.

Il MArTA, traendo spunto dalla ricorrenza nazionale istituita come festività civile nel 2012, organizza nel pomeriggio di domani 17 marzo una visita tematica dedicata all’organizzazione sociale di cui si dotarono le popolazioni del passato.

Dalle scoperte archeologiche di fine ‘800, effettuate anche in seguito alla costruzione dell’Arsenale Militare Marittimo di Taranto, alla riorganizzazione urbanistica della città, la visita tematica affronterà un lungo viaggio dai primi insediamenti territoriali, risalenti al paleolitico, attraverso la polis greca, fino al municipium di epoca romana.

“Oggi diamo per scontati concetti come “Stato”, “Costituzione” o “Nazione” – spiega la direttrice del MArTA, Stella Falzone – ma come si potrà comprendere anche attraverso questa visita tematica, si tratta, invece, di conquiste che basano le loro fondamenta sulle forme di governo dell’antichità, come quella che ad esempio si diede la città di Taranto durante il periodo di dominazione romana”.

Sosta obbligata, infatti, saranno le vetrine che ospitano la Tavola di bronzo della Lex de Repetundis (legge sulla restituzione del danaro del I sec. a.C.) e la copia della Tavola IX della Lex Municipii Tarentini, sempre risalente al I sec. a.C. e riferita all’elezione della città a Municipio.

La visita tematica è prevista per le 17.00 di domenica 17 marzo. L’attività è compresa nel costo di 10 euro previsto per il ticket di ingresso al Museo, salvo le gratuità o le riduzioni previste dalla legge o dalle convenzioni. La durata della visita tematica è di un’ora e mezza, sino ad un massimo di 25 persone. Per prenotare la propria visita chiamare allo 099.4532112.