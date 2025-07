Taranto Pride, il programma del 5 luglio

“Taranto Pride”, manifestazione organizzata dalla Rete Taranto Pride giunge all’ottava edizione e si terrà sabato 5 luglio con il raduno (17.30) presso il Monumento ai Marinai di Corso Ai Due Mari. Da lì, lungo il Borgo, si snoderà il corteo “che non vuole essere solo parata ma un percorso partecipato e diffuso di educazione, attivazione, condivisione e cultura” si legge nella nota stampa.

I partecipanti al Taranto Pride 2025 attraverseranno così il lungomare Vittorio Emanuele III, piazza Ebalia, via Oberdan, via Nitti e via Di Palma per giungere in piazza Maria Immacolata dove è prevista l’azione teatrale “Lettere d’amore al tempo della guerra” a cura di TeatroVoCantando. Poi, il corteo riprenderà il percorso lungo via D’Aquino raggiungendo piazza della Vittoria, dove Alice Bello proporrà il monologo “Anima felice” di Valentina Zappatore. I partecipanti percorreranno infine via Matteotti, Corso Ai Due Mari e, dopo aver attraversato il ponte girevole, arriveranno (20.15 circa) in piazza Municipio. Da qui raggiungeranno piazzetta Delli Ponti, in Città Vecchia, dove è previsto il momento conclusivo del Taranto Pride 2025.

La locandina è stata realizzata da Erik Conso, il grafico di Taranto Pride Net dal dicembre del 2022. Il pride è organizzato dalla Rete Taranto Pride con il contributo dell’associazione culturale Hermes Academy, del Comitato Provinciale ArciGay Taranto e di B-LINK.