Taranto, presentato il progetto per Disability Management per le imprese
Presentato a Palazzo di città il progetto “Inclusione Accessibile: Promozione e Servizio di Disability Management per le imprese”, finalizzato all’inclusione delle persone con disabilità, che si pone l’obiettivo di supportare le imprese del territorio – in particolare le piccole e medie realtà – per gestire efficacemente l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità.
Il progetto nasce su iniziativa di Confindustria Taranto, in collaborazione con la FE.D.MAN (Federazione
Disability Management) e con il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Puglia ed il patrocinio del Comune di Taranto. L’iniziativa si articola attraverso diverse componenti chiave che prevedono azioni di formazione su misura, in relazione alle specificità aziendali, servizi di consulenza specialistica per offrire un supporto operativo su accessibilità, normativa e inserimento lavorativo, nonché strumenti pratici per facilitare l’implementazione delle pratiche inclusive in azienda. (Foto laRinghiera)