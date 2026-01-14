Taranto, potenziati i controlli ticket sul bus di città

Kyma Mobilità annuncia a Taranto il potenziamento del servizio di contrasto all’evasione tariffaria a bordo dei propri mezzi. A partire da martedì prossimo, 20 gennaio 2026, e per i successivi tre mesi, una nuova squadra di accertatori entrerà ufficialmente in servizio, rafforzando il personale di verifica già presente e stabilmente operativo sulla rete bus dell’azienda di trasporto pubblico urbano.

I nuovi addetti al controllo avranno il compito di constatare la validità del titolo di viaggio (possesso e relativo pagamento) ed emettere le eventuali sanzioni amministrative a carico degli utenti.

Il servizio è stato affidato alla Holacheck, che in questi giorni sta provvedendo alla formazione del personale basata sulle modalità di controllo dei biglietti e sul sistema sanzionatorio in caso di verifica di mancato pagamento del ticket di viaggio.

Gli accertatori – riconoscibili dalla pettorina e dal tesserino identificativo – opereranno inizialmente in due squadre da tre persone, per poi passare a una configurazione di tre squadre da due unità.

I nuovi addetti lavoreranno in stretta sinergia con il personale già presente, permettendo una presenza capillare, costante e ancora più rigorosa su tutte le linee cittadine, moltiplicando le possibilità di controllo e garantendo una tutela maggiore per tutti i cittadini che viaggiano regolarmente.

Controlli su tutte le linee

Il servizio sarà effettuato su tutte le linee bus, indipendentemente da quelle individuate di maggior affluenza da parte dell’azienda.

‘È bene sottolineare – chiudono dall’azienda – che i dati personali raccolti dai verificatori in fase di sanzionamento degli utenti saranno trasmessi direttamente a Kyma Mobilità.

“Con l’integrazione di queste nuove unità,” dichiara l’azienda, “moltiplichiamo le forze in campo per contrastare chi pensa di usufruire del servizio pubblico senza pagare il biglietto. La nostra priorità è garantire un viaggio sicuro, equo e di qualità per tutti. Chi sale sui nostri bus deve sapere che i controlli saranno frequenti e sistematici.” Tutte le informazioni su eventuali reclami e/o ricorsi sono presenti sul sito ufficiale di Kyma Mobilità.