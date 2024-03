Taranto 2026, piscina e altre opere: lo stato dell’arte in una nota del Comune

“Ottenuti i pareri favorevoli per il progetto di fattibilità tecnica ed economica da tutti gli Enti coinvolti: entro la fine del prossimo mese di aprile le società e i professionisti incaricati consegneranno il progetto definitivo da porre, subito dopo, a base della gara lavori per l’appalto integrato, in modo da rendere l’impianto funzionale e fruibile entro la data stabilita dei Giochi del Mediterraneo”. Così da Palazzo di Città, in una nota, in relazione allo stadio del nuoto previsto per Taranto 2026. Il documento compie lo stato dell’arte anche di altre opere.

“L’opera, come già noto, consisterà nella realizzazione di due piscine, una coperta ed una scoperta, delle dimensioni rispettivamente di 50×21 mq. e 50x 25 mq, nell’area limitrofa all’ex compendio storico “Torre D’Ayala” in viale Virgilio: le nuove strutture potranno contare anche sulla sistemazione delle loro aree esterne, per complessivi €.36.900.000,00″.

La tabella di marcia di questo impianto proseguirà con la sottoscrizione da parte del sindaco Melucci, in qualità di responsabile dell’amministrazione procedente e beneficiaria, del verbale conclusivo della Conferenza di Servizi finalizzata all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. “Al contempo, a breve ci sarà la consegna del campo di atletica “G. Valente”, per il quale, insieme ai progetti di PalaMazzola, campo “R. Paradiso” di Talsano e Villa Peripato, l’amministrazione ha già bandito le gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e a giorni verrà nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche-economiche pervenute. Inoltre – prosegue la nota municipale – anche per il progetto del Centro Nautico è in dirittura d’arrivo la chiusura dei lavori per la Conferenza di Servizi, mentre per gli impianti Palaricciardi e stadio E. Iacovone si è prossimi alla definizione delle scelte progettuali da adottare insieme alla struttura commissariale e a “Sport&Salute”.