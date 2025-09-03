Appuntamenti, Cooltura, Eventi, Musica
Taranto, Piero Pelù apre il MediTa
Con il concerto di Piero Pelù, in programma giovedì 4 settembre alle 21.00 nell’Oasi dei Battendieri, prende il via la sesta edizione del MediTa Festival. Insieme con uno degli artisti più amati della scena rock italiana, l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Domenico Riina. Sul palco anche l’Orchestra jazz siciliana – The Brass Group, con la quale è condiviso il progetto, e il Lucania Apulia Chorus, diretto da Daniela Nasti. Del Maestro Pierfranco Semeraro la direzione artistica del L.A. Chorus.
A seguire, venerdì 5, stessa location, stessa ora, “SereNata a Napoli – Notturno di musica e parole”, concerto di Serena Rossi con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Angelo Nigro.
Ultime sul concerto di Alex Wyse. In accordo con il management del giovane cantautore, l’Orchestra della Magna Grecia programmerà il concerto in un primo momento previsto per sabato 6 settembre, all’interno del cartellone della prossima Stagione invernale (a seguire aggiornamenti sulla nuova data).
Anche in occasione della sesta edizione del MediTa Festival, Emanuele di Palma, presidente della BCC San Marzano di San Giuseppe, consegnerà il Premio dei Due Mari (assegnato lo scorso anno a Ron, sempre nella splendida cornice dell’Oasi dei Battendieri).
Piero Pelù, giovedì 4 settembre: Poltronissima, 45euro + prevendita poltronissima; Poltrona, 35euro + prevendita; Platea, 25euro + prevendita; Serena Rossi, venerdì 5 settembre: Poltronissima, 45euro + prevendita; Poltrona, 35euro + prevendita; platea 25euro + prevendita.