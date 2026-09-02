Taranto, penultima giornata dei Giochi: 42 medaglie in palio. Nel mirino azzurro il record storico di Bari ‘97

Il 2 settembre è la giornata dei record ai XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, si assegnano infatti ben 42 titoli. Oggi gli azzurri potrebbero già superare il record storico di medaglie conquistate a Bari nel 1997, 193. All’appello ne mancano sei…



Terminano i programmi di canottaggio, ginnastica artistica, karate, skateboard, sollevamento pesi, tennistavolo e vela.



L’atletica vive il suo penultimo giorno, prima della mezza maratona, e nella pallanuoto maschile si giocano le semifinali.

Le finali di oggi 2

Dalle 9.10 – Canottaggio: finali due di coppia uomini e donne, due di coppia pesi leggeri uomini e donne (Mar Piccolo, Taranto)

Dalle 10.00 – Sollevamento pesi: finale 77kg donne, 95kg e 110kg uomini (Palazzetto dello Sport, San Giorgio Jonico)

10.00 – Vela: medal race ILCA 6, ILCA 7, IQFOIL uomini e donne (Mar Grande, Taranto)

Dalle 10.30 – Ginnastica artistica: finali di specialità uomini e donne (PalaCampitelli, Grottaglie)

12.25 – Karate: finale +68kg donne e -84kg, +84kg uomini (Palazzetto Wojtyla, Martina Franca)

Dalle 17.15 – Atletica: finale martello e 200m donne, 200m e asta uomini, disco e 400 ostacoli donne, 3.000 siepi e triplo uomini, 400 ostacoli uomini, 1.500m e 4×400 donne, 10.000m e 4x400m uomini, 4x100m mista (Stadio di Atletica Giuseppe Valente, Taranto)

Dalle 18.00 – Tennistavolo: finali singolare donne e uomini (Palazzetto Giovanni Paolo II, Massafra)

Dalle 19.30 – Skateboard: finale street donne e uomini (Parco Mediterraneo Salinella, Taranto)