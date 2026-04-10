Taranto, parte la fase di ascolto per la gestione dei nuovi impianti sportivi

“L’Amministrazione comunale sta avviando un percorso di ascolto e confronto con il mondo istituzionale, economico e sportivo, con l’obiettivo di raccogliere contributi utili alla definizione delle future modalità di gestione degli impianti e degli spazi urbani realizzati e riqualificati per i Giochi del Mediterraneo 2026 che si terranno a Taranto la prossima estate”. Così poco fa in una nota di Palazzo di Città.

“L’evento rappresenta per Taranto la possibilità di raggiungere un traguardo tangibile da mostrare in una “vetrina” internazionale, attraverso cui rinnovare il senso di appartenenza della comunità ionica e pugliese. In quest’ottica è stato organizzato lunedì 13 aprile alle 9:30 presso l’Università degli Studi “Aldo Moro”, via Duomo, un primo momento tecnico-istituzionale per presentare le strategie dell’amministrazione comunale con lo scopo di:

• illustrare le linee programmatiche del Comune di Taranto per la valorizzazione e la gestione degli impianti nel medio-lungo periodo degli asset, in particolare nella fase post-evento.

• proporre le strutture e gli spazi urbani oggetto di valorizzazione, evidenziandone caratteristiche, funzioni e potenziali modalità di utilizzo nella fase successiva all’evento;

• condividere le prime ipotesi di modelli gestionali e possibili schemi di partenariato pubblico/ privato.

Nell’occasione gli operatori privati che sono interessati alla gestione degli impianti potranno acquisire ogni utile informazione o chiarimento sui profili tecnici e amministrativi delle procedure di gara e sulle propedeutiche fasi di consultazione del mercato.

L’appuntamento di lunedì si aprirà con un primo panel di approfondimento dal titolo “La rete di impianti dei Giochi del Mediterraneo, pilastro della trasformazione urbana e infrastrutturale di Taranto”; sono previsti gli interventi di Pietro Bitetti, sindaco di Taranto, Massimo Ferrarese, Commissario Straordinario Giochi del Mediterraneo, Mattia Giorno, Vicesindaco di Taranto con delega alle Grandi Opere, Marco Lesto, Direttore Generale del Comune di Taranto.