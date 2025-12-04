Taranto, Park&Ride Cimino e Democrate attivi anche nei giorni festivi fino all’Epifania

Kyma Mobilità informa che i servizi Park&Ride di Cimino e Piazzale Democrate saranno operativi tutti i giorni, inclusi i festivi, durante tutto il periodo natalizio, fino al 6 gennaio 2026.



‘Questa iniziativa mira a rendere più fluido il traffico veicolare verso il Borgo di Taranto’ si legge nella nota stampa.

La tariffa di parcheggio per il conducente è fissata a € 1,00, comprensiva del costo della sosta del veicolo nell’area di interscambio e l’utilizzo degli appositi bus navetta, all’andata e al ritorno, lungo gli itinerari che portano al centro città.

Gli altri passeggeri dello stesso veicolo (fino a 5 compreso il conducente) potranno acquistare, contestualmente, un mini-ticket dal costo di € 0,30 cad. per usufruire del servizio navetta. I minori fino a 10 anni viaggiano gratis.

Il pagamento del ticket sosta+bus potrà avvenire esclusivamente in loco utilizzando gli appositi parcometri, che rilasceranno una doppia ricevuta: una da lasciare sul cruscotto dell’auto e l’altra da portare con sé e da conservare per l’utilizzo della navetta, esibendola in caso di controlli da parte del personale ispettivo. I ticket emessi saranno riservati all’utilizzo delle linee riservate ai Park&Ride e saranno validi per tutta la giornata.

Gli ausiliari della sosta saranno a disposizione dell’utenza per fornire informazioni sul servizio.

Percorsi e frequenze dei bus navetta:

Terminal Cimino – v. F. di Palma – Parco della Musica (BAC) e viceversa (senza fermate intermedie) con partenza ogni 15′. Nelle fasce orarie 14:00/16:30 e 21.00/23.00 la frequenza sarà ogni 30’.

Piazzale Democrate – Arcivescovado – Piazza Castello – via Cavour (Piazza Garibaldi) – Scesa Vasto (due fermate all’andata e due al ritorno), con partenza ogni 12′. Nelle fasce orarie 14/17 e 21/23 la frequenza sarà ogni 24′.

Ultima corsa alle ore 23.00 da entrambi i P&R.

I Park&Ride al Terminal Cimino e a Piazzale Democrate possono ospitare, rispettivamente, 200 e 160 posti auto.