Calcio, Sport
Il Taranto pareggia a Racale (1-1). De Simone para un rigore
Con i quasi gol non si vince. Il Taranto ci prova sino alla fine ma è troppo tardi, in pieno recupero, per accelerare e trovare i tre punti.
I rossoblu formato trasferta non convincono ancora del tutto… e a Racale finisce 1-1. Per fortuna De Simone ha parato un rigore al 25’ del secondo tempo.
ATLETICO RACALE-TARANTO 1-1
GOL: 23’ Barbero (AR), 40’ rig. Aguilera (T)
ATLETICO RACALE: Colazo; Galan, Sarmiento, Vitale; De Vito, Perez, Pirretti, Abatelillo, Pennetta; Arias (76’ Carrino), Barbero.
A disp: De Fabrizio, Corvaglia, My, Cardinale, De Donno, Carluccio, Ria, Rizzo.
Allenatore Sportillo
TARANTO: De Simone; Delvino, Konate, Derosa; Hadziosmanovic (27’ Souare, 73’ Pino), Marino (68’ Di Paolantonio), Vukoja, Calabria (82’ Russo); Monetti (16’ Labianca), Losavio; Aguilera.
A disp: Fallani, Terrana, Etchegoyen, Malltezi.
Allenatore Danucci
ARBITRO: Fiorino di Bari
Ringraziamo Cosimo Lenti per averci inviato la foto che pubblichiamo.