Cooltura
Taranto, parcheggio gratuito nella Mezzacapo: proroga di tre mesi
Kyma Mobilità comunica che a Taranto l’apertura del parcheggio situato all’interno della Caserma Mezzacapo è stata ufficialmente prorogata di ulteriori tre mesi.
Grazie al rinnovo dell’accordo con la Marina Militare, il servizio di sosta gratuita proseguirà regolarmente ogni pomeriggio dalle 16.30 alle 22.30 fino alla nuova scadenza fissata per il 12 aprile 2026.
‘L’iniziativa – si legge nella nota – punta a decongestionare il traffico urbano, offrendo una soluzione strategica per i cittadini e i visitatori che frequentano il centro nelle fasce orarie pomeridiane e serali.
Restano invariate le modalità di accesso:
- giorni di apertura: tutti i giorni (dal lunedì alla domenica)
- orari di servizio: dalle ore 16:30 alle ore 22:30 (sosta gratuita).
All’area di sosta della Caserma Mezzacapo si accede da via Principe Amedeo.