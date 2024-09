Taranto, Palazzo Frisini residenza universitaria: il progetto

Giovedì 12 settembre (ore 17) ci sarà a Taranto la presentazione del progetto definitivo della riqualificazione, come nuova residenza universitaria della città, di Palazzo Frisini.

L’appuntamento è nella Sala Conferenze (ex Chiesetta) ex Caserma Rossarol – Taranto (Via Duomo, 259 – Taranto).

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della mostra “#Studenthousing. Idee e progetti prendono forma”, in programma negli spazi del chiostro del Palazzo Rossarol di Taranto dal 4 al 22 settembre 2024 (orari 9.00-12.00/ 16.00/19.00) organizzata dalla Regione Puglia, Adisu Puglia e Asset Puglia, in collaborazione con il Comune e la Provincia di Taranto e dedicata agli esiti dei concorsi di progettazione per la riconversione in residenza universitaria di tre importanti immobili pubblici abbandonati: l’ex convento dei Carmelitani di Lecce; il Palazzo Frisini di Taranto; l’ex Cassa Mutua Artigiani di Brindisi, destinati a diventare, in termini di rigenerazione urbana e crescita culturale, un modello innovativo di residenza universitaria.



I tre progetti, risultati vincitori dei finanziamenti del V bando della L. 338/2000 sono stati posti a base delle gare di appalto per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori, attualmente in corso.

La presentazione del progetto definitivo di Palazzo Frisini, organizzata in collaborazione con gli Ordini professionali di architetti, ingegneri e geometri, (con riconoscimento di 3 cfp per architetti) vedrà il progettista Architetto Giovanni Multari della RTP e Corvino+Multari SRL discutere il progetto con Nicola Martinelli, Docente del Politecnico di Bari e presidente della commissione Palazzo Frisini di Taranto; Simonetta Previtero, Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio culturale Subaqueo; Pantaleo De Finis, Dirigente della Provincia di Taranto; Antonio Tritto, Dirigente del Settore Tecnico dell’ADISU Puglia.

Interverranno all’iniziativa Sebastiano Leo, Assessore politiche del lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia; Rinaldo Melucci sindaco della città di Taranto, Paolo Bruni, Presidente Ordine Architetti Taranto; Luigi De Filippis, Presidente Ordine Ingegneri Taranto; Giuseppe Leogrande, Presidente Collegio Geometri e Geometri Laureati Taranto; Elio Sannicandro Direttore di Asset Puglia; Alessandro Cataldo, Presidente ADISU Puglia.

Introduce l’incontro Anna Cammalleri, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per le Politiche Integrate Formazione Occupazione e Cittadinanza Attiva nel Sistema Puglia.