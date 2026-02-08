Taranto, “Otello” con Giorgio Pasotti anticipato al 9 febbraio

“Otello”, tra le opere più intense e amate di William Shakespeare, arriva al Teatro Orfeo di Taranto, lunedì 9 febbraio alle ore 21. Lo spettacolo, inizialmente programmato per il 10 febbraio, è stato anticipato di un giorno. I possessori dei biglietti potranno utilizzarli per la nuova data mantenendo il posto originale.

L’adattamento di Dacia Maraini porta in scena un cast composto da Giacomo Giorgio, Giorgio Pasotti, Claudia Tosoni, Gerardo Maffei, Diego Migeni, Salvatore Rancatore, Andrea Papale e Dalia Aly. La tragedia shakespeariana si apre sul celebre lamento: “E tu… come sei pallida! e stanca, e muta, e bella… Desdemona!… Ah… morta! morta! morta!”



È in queste parole che si consuma l’esito di una storia d’amore nata contro convenzioni e pregiudizi: Desdemona, giovane donna libera nelle sue scelte, e Otello, lo straniero, il “moro”, capitano valoroso ma uomo fragile nelle emozioni, incapace di contenere gelosia e insicurezze. Una storia antica, ma tragicamente contemporanea. Giorgio Pasotti, che guida il progetto artistico, sottolinea l’urgenza del testo e ne evidenzia l’attualità.



La drammaturgia firmata da Maraini attraversa infatti il tema della violenza che cresce senza ragione, del possesso che diventa distruzione, dell’errore umano che si tramuta in delitto. Nel ruolo di Otello, Giacomo Giorgio, attore rivelazione amatissimo dal grande pubblico per “Mare fuori”, porta in scena tutta la vulnerabilità e la complessità di un personaggio che continua a interrogare le coscienze, soprattutto quelle più giovani.