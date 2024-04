Taranto Opera Festival, presentato il cartellone estivo

Con tre opere liriche, un programma di concerti sinfonici ad ingresso libero e percorsi turistici in collaborazione con tour operator, il Taranto Opera Festival avvia la prossima stagione estiva. Il programma è stato presentato al Teatro Orfeo. Il Taranto Opera Festival è promosso ed organizzato dall’associazione Domenico Savino di Taranto, con il patrocinio del Comune di Taranto, in collaborazione con la Regione Puglia, il Ministero della Cultura, Taranto Capitale di Mare, BCC Banca Bari e Taranto, Go4Sea e alcuni sponsor.





Il maestro Paolo Cuccaro, direttore artistico, ha illustrato il programma del cartellone operistico: “Iniziamo il 6 e 7 giugno, con “Il Barbiere di Siviglia”, opera in due atti di Gioacchino Rossini su libretto di Cesare Sterbini (in entrambe le serate ingresso ore 20, sipario ore 21, al Teatro Orfeo di Taranto), direttore Lorenzo Bizzarri, regia di Anna Aiello; si prosegue l’11 e 12 luglio, con “Il Tabarro”, opera in un atto di Giacomo Puccini su libretto di Giuseppe Adami (ingresso ore 20, sipario ore 21, Teatro Orfeo), con direttore Marc Moncusì e regia di Gabriele Duma: sarà un omaggio a Puccini, di cui quest’anno si festeggia il centenario dalla morte; chiuderemo il 25 e 26 luglio con un’operetta, per la prima volta nei cartelloni della nostra stagione: “Il Paese dei Campanelli”, opera in tre atti di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato, nuova drammaturgia e regia di Corrado Abbati, direzione musicale di Alberto Orlandi; quest’operetta ha festeggiato il centenario, fu rappresentata per la prima volta a Milano nel 1923. Anche in queste date, appuntamento con ingresso alle ore 20 e sipario alle ore 21, al Teatro Orfeo di Taranto”. Per informazioni www.tarantoperafestival.it .

Il programma sinfonico prevede le “Domeniche in concerto”, organizzate in collaborazione con il Conservatorio G. Paisiello di Taranto; direttore sarà Antonio Legrottaglie, suonerà l’orchestra del Taranto Opera Festival con i solisti del Conservatorio Paisiello; appuntamenti nelle domeniche del 28 aprile, 12 maggio e 19 maggio, nel Circolo Ufficiali della Marina Militare, ingresso ore 10.30, inizio ore 11; i concerti sono ad ingresso libero e gratuito su prenotazione, fino ad esaurimento posti; saranno suonati concerti di Haydn e Mozart. Sono stati selezionati per questi concerti i migliori studenti del Conservatorio, dalla violinista Bruna Manganaro, al violoncellista Lorenzo Lomartire, al pianista Gabriele Pedone.