Taranto Open Games al PalaMazzola, ingresso gratuito il 25 luglio

Sarà il PalaMazzola di Taranto ad ospitare, sabato 25 luglio, il Taranto Open Games. Sport come veicolo di inclusione e sensibilizzazione: premesse e obiettivi saranno declinati sul parquet del palasport comunale da atleti, tecnici, dirigenti e appassionati.

Protagoniste della giornata due discipline che hanno fatto dell’inclusione la propria missione: il Futs-All, il calcio a cinque inclusivo, promosso da SportInclusion FVG in collaborazione con la Lega Nazionale Dilettanti che sostiene l’evento di Taranto, e il Baskin, promosso da CSAIn.

Gli organizzatori ringraziano il Comitato dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 per la sostanziale e istituzionale collaborazione assicurata all’evento che avrà infatti luogo nel PalaMazzola di Taranto, a tre settimane dalle avvio degli attesissimi Giochi.



L’EVENTO DEL 25 LUGLIO

La giornata voluta a Taranto rappresenta un’importante vetrina nazionale e internazionale per valorizzare modelli sportivi capaci di abbattere ogni barriera, promuovendo così partecipazione, accessibilità e pari opportunità. START ORE 15.



LE DISCIPLINE

Futs-All e Baskin fanno squadra (e’ proprio il caso di dirlo) e proprio a Taranto mostreranno la crescita di un movimento che pone la persona al centro e interpreta pienamente i valori di inclusione e coesione sociale.

Per il Futs-All, la tappa di Taranto costituisce un significativo riconoscimento del percorso sviluppato da SportInclusion FVG insieme alla Lega Nazionale Dilettanti nella diffusione del calcio a cinque inclusivo.

E’ un pallone che rotola generando integrazione e partecipazione.

Per CSAIn si tratta di un traguardo particolarmente significativo. L’iniziativa si configura come un’importante piattaforma per la valorizzazione del Baskin e più in generale per la diffusione della cultura dell’inclusione.

L’appuntamento del 25 luglio al PalaMazzola offrirà inoltre un’importante occasione di incontro tra istituzioni, enti di promozione sportiva, tecnici, atleti e pubblico, confermando Taranto come punto di riferimento per la promozione delle discipline inclusive e per la costruzione di una cultura sportiva capace di valorizzare ogni persona.

L’ingresso al PalaMazzola, ripetiamo, sarà gratuito.

Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione del proprio posto attraverso la piattaforma Eventbrite, cliccando sul link

https://www.eventbrite.com/e/baskin-e-futs-all-taranto-open-games-2026-tickets-1992168445448?aff=wadl

Il Taranto Open Games, attraverso SPIN e il suo FUTS-ALL, gode del sostegno della LND. CSAINC, con il suo BASKIN, partecipa all’iniziativa Taranto Open Games anche come affiliato CONI e CIP.