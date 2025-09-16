Taranto, omaggio a Stefano Benni nel Caffè Letterario

Sarà un omaggio accorato a Stefano Benni, scrittore italiano tra i più conosciuti degli ultimi decenni, autore di romanzi e racconti spesso comici e pieni di invenzioni narrative e linguistiche. Ci ha lasciato purtroppo qualche giorno fa.



Il caffè letterario Cibo per la Mente ha deciso di rendergli un omaggio venerdì 18 settembre con delle letture a cura dell’attore Giorgio Consoli, accompagnato alla chitarra da Davide Esposito. Start ore 21.00



Al termine della presentazione, open mic.