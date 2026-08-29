Taranto, oggi le semifinali di volley al PalaMazzola

Dopo essere stata la prima a scendere in campo il 20 agosto, la pallavolo è pronta per giocare le semifinali. Oggi, 29 agosto, dalle 11 si disputano le partite decisive per l’accesso alla finale dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

Al femminile, si comincia alle 11 con Turchia-Serbia al PalaMazzola di Taranto. Nello stesso impianto alle 14 si gioca Italia-Grecia, con le italiane che difendono il titolo vinto quattro anni fa a Orano 2022. Italia e Turchia arrivano alle semifinali da imbattute. Le italiane hanno dominato il gruppo A, mentre le turche hanno dettato legge nel girone B. Serbia e Grecia hanno chiuso seconde, rispettivamente nel gruppo A e nel B, con una sola sconfitta.

Tra gli uomini, si parte alle 17 con Turchia-Francia, sempre al PalaMazzola. Alle 20 scendono in campo Italia e Grecia, con i padroni di casa che hanno chiuso il girone A a punteggio pieno (15), davanti alla Francia. Nel gruppo B la Turchia ha vinto tutte le partite totalizzando 11 punti, con la Grecia seconda a 9.

(fonte Media Hub Taranto 2026)