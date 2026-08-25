Taranto, oggi 27 titoli in palio. Comincia il torneo di tennis. Italia avanti nel medagliere dei Giochi

Nella sesta giornata dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 si assegnano 27 titoli tra bocce, nuoto e lotta libera.

In programma ci sono anche badminton, padel, calcio donne, pugilato, trap (tiro a volo), pallamano uomini e pallavolo. Cominciano ginnastica ritmica e tennis, con incontri al meglio dei tre set e nel doppio super tie-break ai 10 punti in caso di terzo set.

Le finali del 25 agosto:

Dalle 8.30 – Bocce: finali raffa, pétanque e lyonnaise uomini e donne (Montemesola)

Dalle 18.00 – Nuoto: Finale 200 misti, 50 stile libero, 200 farfalla, 100 dorso (uomini e donne) e 1.500 stile libero uomini (Stadio del Nuoto Torre d’Ayala, Taranto)

Dalle 19.00 – Lotta libera: Finale -50kg, -53kg, -57kg, -62kg, -68kg, -76kg donne (Palazzetto Wojtyla, Martina Franca)

Oggi nel centro sportivo Magna Grecia, intitolato alla memoria di Federica De Luca e di suoi figlio Andrea, comincia il torneo di twnnis

Nel medagliere, dopo cinque giornate di gare, Italia saldamente al comando con 19 ori, 21 argenti e 14 bronzi. Qui il dettaglio: https://www.oasport.it/2026/08/medagliere-giochi-del-mediterraneo-2026-classifica-ori-argenti-e-bronzi/amp/