Taranto, nuovo appuntamento della “Rete per la salute mentale”

Giovedì 4 settembre, dalle ore 17:45 alle 19:30, il Chiostro del Dipartimento di Salute Mentale di ASL Taranto ospiterà un nuovo appuntamento del percorso “Rete per la Salute Mentale”, dedicato ad approfondimenti e momenti di confronto condivisi con associazioni, utenti, operatori e cittadini.

L’iniziativa approfondisce il tema della disabilità, della disabilitazione e dei vissuti connessi alla quotidianità, e si sviluppa attraverso un dialogo con Lucia Pulpo, autrice del volume “L’accolita dei vivi. Reportage letterario su Dis-Education”. Le letture a cura del Teatro del Mare, coordinate da Mariaelena Leone, regista e pedagogista, introducono le attività.



L’incontro, sostenuto dalle associazioni Genitoriamo, Blu Butterfly – posso sempre volare, Le belle

Città APS, e dal Comitato Consultivo Misto ASL Taranto, è in continuità col percorso già avviato in

occasione della scorsa giornata mondiale della Salute Mentale dalla dottoressa Anna Cristina

Dellarosa, direttrice del Dipartimento e dell’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria

Infantile e dell’Adolescenza, e condiviso con associazioni e stakeholders in occasione degli eventi

“Rete per la Salute Mentale”, tra le quali c’è proprio l’associazione Dis-Education, in questi giorni

impegnata nell’organizzazione del Disability Pride 2025.



L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza. Per informazioni e contatti: dsm.npia@asl.taranto.it

L’incontro offrirà l’occasione per conoscere più da vicino il libro di Lucia Pulpo, pubblicato

nell’aprile 2025, che racconta esperienze personali e collettive legate al vissuto della disabilità,

andando oltre i luoghi comuni. Un’opera che unisce racconto e realtà, mescolando narrazione

letteraria e testimonianze, con l’intento di dare voce a chi quotidianamente affronta la vita con

coraggio, dolore, resilienza ed energia.