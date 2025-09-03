Appuntamenti, Libri
Taranto, nuovo appuntamento della “Rete per la salute mentale”
Giovedì 4 settembre, dalle ore 17:45 alle 19:30, il Chiostro del Dipartimento di Salute Mentale di ASL Taranto ospiterà un nuovo appuntamento del percorso “Rete per la Salute Mentale”, dedicato ad approfondimenti e momenti di confronto condivisi con associazioni, utenti, operatori e cittadini.
L’iniziativa approfondisce il tema della disabilità, della disabilitazione e dei vissuti connessi alla quotidianità, e si sviluppa attraverso un dialogo con Lucia Pulpo, autrice del volume “L’accolita dei vivi. Reportage letterario su Dis-Education”. Le letture a cura del Teatro del Mare, coordinate da Mariaelena Leone, regista e pedagogista, introducono le attività.
L’incontro, sostenuto dalle associazioni Genitoriamo, Blu Butterfly – posso sempre volare, Le belle
Città APS, e dal Comitato Consultivo Misto ASL Taranto, è in continuità col percorso già avviato in
occasione della scorsa giornata mondiale della Salute Mentale dalla dottoressa Anna Cristina
Dellarosa, direttrice del Dipartimento e dell’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria
Infantile e dell’Adolescenza, e condiviso con associazioni e stakeholders in occasione degli eventi
“Rete per la Salute Mentale”, tra le quali c’è proprio l’associazione Dis-Education, in questi giorni
impegnata nell’organizzazione del Disability Pride 2025.
L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza. Per informazioni e contatti: dsm.npia@asl.taranto.it
L’incontro offrirà l’occasione per conoscere più da vicino il libro di Lucia Pulpo, pubblicato
nell’aprile 2025, che racconta esperienze personali e collettive legate al vissuto della disabilità,
andando oltre i luoghi comuni. Un’opera che unisce racconto e realtà, mescolando narrazione
letteraria e testimonianze, con l’intento di dare voce a chi quotidianamente affronta la vita con
coraggio, dolore, resilienza ed energia.