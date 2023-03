Taranto, nuovi capolinea bus al rione Tamburi

A seguito dei lavori effettuati al quartiere Tamburi e della nuova configurazione di Piazza Gesù Divin Lavoratore, Kyma Mobilità (Amat) ha modificato il capolinea delle linee 1/2 e 3.

“A decorrere da lunedì 6 marzo – spiega una nota stampa – sarà attivato il nuovo capolinea sito sulla via Orsini, angolo Piazza Gesù Divin Lavoratore, mentre la fermata delle linee 4 per Statte e 13 per la zona industriale è definitivamente stabilita in via Orsini a lato della Chiesa.





I percorsi delle linee 1/2 e 3 in partenza dal capolinea di via Orsini saranno i seguenti:

LINEA 1/2 (TAMBURI-CONSIGLIO): capolinea via Orsini – svolta a dx per via Deledda ove sarà collocata nuova fermata, svolta a dx per via Pirandello ove sarà collocata nuova fermata, alla rotatoria svolta a sx per via De Amicis proseguendo sul consueto percorso (Archimede – Buonarroti – Masaccio – ecc..);

LINEA 3 (TAMBURI-CONSIGLIO): capolinea via Orsini – svolta a dx per via Deledda ove sarà collocata nuova fermata, svolta a dx per via Pirandello ove sarà collocata nuova fermata, alla rotatoria svolta a dx per via De Amicis ove effettua la fermata posta in prossimità della piazza; P.za Gesù Divin Lavoratore, a sx via Orsini proseguendo sul consueto percorso (via Porto Mercantile – Stazione FF.S. – ecc…);

BIS SCOLASTICI: effettuano medesimo percorso della linea 3;

LINEE 1/2 e 3 (CONSIGLIO-TAMBURI): i percorsi restano immutati, salvo la conclusione della corsa che avverrà in via Orsini”.