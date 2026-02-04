Appuntamenti, Cooltura, Eventi, Il lato bello
Taranto, nella Torre dell’Orologio la mostra di De Simone
L’appuntamento è per domenica 𝟖 𝒇𝒆𝒃𝒃𝒓𝒂𝒊𝒐, 𝒂𝒍𝒍𝒆 𝟏𝟖:𝟑𝟎, al Museo Dal Mare – Torre dell’Orologio di Taranto. S’inaugura la mostra di arte contemporanea di 𝐺𝑖𝑢𝑠𝑒𝑝𝑝𝑒 𝐷𝑒 𝑆𝑖𝑚𝑜𝑛𝑒.
𝘋𝘌𝘚 non lavora per immagini – si legge nel pro lancio di Fb – ma per stati.
I suoi lavori nascono da momenti, emozioni, tensioni interiori che trovano un corpo nella materia, nel colore, nel gesto.
Ogni opera è il risultato di un attimo:
a volte un grido, a volte un sospiro, a volte una sospensione.
Sempre una forma di vita che si deposita sulla superficie.
All’interno del progetto 𝐦𝐀𝐫𝐭𝐞, dunque, continua il percorso di dialogo tra arte contemporanea e luogo soprattutto come spazio di risonanza!
📍 𝐌𝐮𝐬𝐞𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐌𝐚𝐫𝐞 – 𝐓𝐨𝐫𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐎𝐫𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐨, (TA)
🗓 𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟖 𝐟𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨
⏰ 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟖:𝟑𝟎
🎟 𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐨