Skip to main content

, , ,

Taranto, nella Torre dell’Orologio la mostra di De Simone

Pubblicato | da Redazione

L’appuntamento è per domenica 𝟖 𝒇𝒆𝒃𝒃𝒓𝒂𝒊𝒐, 𝒂𝒍𝒍𝒆 𝟏𝟖:𝟑𝟎, al Museo Dal Mare – Torre dell’Orologio di Taranto. S’inaugura la mostra di arte contemporanea di 𝐺𝑖𝑢𝑠𝑒𝑝𝑝𝑒 𝐷𝑒 𝑆𝑖𝑚𝑜𝑛𝑒.


𝘋𝘌𝘚 non lavora per immagini – si legge nel pro lancio di Fb – ma per stati.
I suoi lavori nascono da momenti, emozioni, tensioni interiori che trovano un corpo nella materia, nel colore, nel gesto.

Ogni opera è il risultato di un attimo:
a volte un grido, a volte un sospiro, a volte una sospensione.
Sempre una forma di vita che si deposita sulla superficie.

All’interno del progetto 𝐦𝐀𝐫𝐭𝐞, dunque, continua il percorso di dialogo tra arte contemporanea e luogo soprattutto come spazio di risonanza!

📍 𝐌𝐮𝐬𝐞𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐌𝐚𝐫𝐞 – 𝐓𝐨𝐫𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐎𝐫𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐨, (TA)
🗓 𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟖 𝐟𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨
⏰ 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟖:𝟑𝟎
🎟 𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐨

Leggi anche