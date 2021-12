Taranto, Natale con la mascherina anche all’aperto nelle zone più affollate

L’impennata di casi da covid 19 fa temere l’arrivo della quarta ondata proprio in concomitanza con le festività natalizie. Per questo mentre prosegue la campagna vaccinale vengono adottate misure di contenimento del contagio come l’utilizzo delle mascherine all’aperto.

Una decisione di questo tipo è stata adottata dal commissario prefettizio del Comune di Taranto Vincenzo Cardellicchio che con l’ordinanza numero 1 ha disposto l’utilizzo delle mascherine all’aperto nelle zone della città di maggiore affluenza dal 20 dicembre al 9 gennaio 2022.





Nell’ordinanza qui sotto tutte le vie e le piazze interessate. In ogni caso l’obbligo di mascherina all’aperto resta valido in tutti i casi di assembramento. Per i trasgressori previste sanzioni da 400 a 1000 euro.