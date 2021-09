Taranto – Monterosi 0-0

Passaggio a vuoto, anche se questo punto casalingo muove comunque la classifica. Giovinco, a dieci minuti dal termine, si guadagna e sciupa un rigore (parato da Borghetto che intuisce alla sua destra).

Il Taranto è poco altro, questa sera, al cospetto di un Monterosi che complessivamente strappa la sufficienza, mostra carattere nella metà della ripresa (il Taranto stavolta è calato dopo i primi due cambi…) e si guadagna un buon pareggio in trasferta, portandosi a quota 4 in graduatoria. Domenica prossima i rossoblu, apparsi sulle gambe soprattutto nella ripresa, giocheranno a Francavilla.





CALCIO SERIE C/girone C. TARANTO-MONTEROSI TUSCIA 0-0 (foto Aurelio Castellaneta, 29 settembre 2021)

TARANTO (433): Chiorra 6, Tomassini 6, Riccardi sv (Zullo 20′ pt 6), Benassai 6, Ferrara 6, Labriola 6.5 (Bellocq 12′ st 5.5), Marsili 6, Civilleri 6.5 (Santarpia 40′ st sv), Mastromonaco 6.5 (Pacilli 12′ st 5.5), Saraniti 6, Giovinco 5.5 (Italeng 40′ st sv). In panchina: Loliva, Antonino, Granata, De Maria, Cannavaro.

Allenatore Giuseppe Laterza 5.5

MONTEROSI (352): Borghetto 8, Piroli 6, Mbende 6.5, Rocchi 6, Polito 6 (Verde 46′ st) , Buglio 5.5 (Adamo 1′ st 6), Di Paolantonio 7, Parlati 6 (Franchini 13′ st 6) , Cancellieri 6.5, Costantino 6, Polidori 6 (Caon 47′ st sv). In panchina: Alia, Buono, Sdaigui, Ferri.

Allenatore David D’Antoni 6.5

ARBITRO: Caldera di Como.

AMMONITI: Buglio, Polito, Parlati, Mbende, Piroli (M). Marsili, Benassai (T)

NOTE: Terreno non in buone condizioni, giornata estiva. Spettatori paganti 3123 (il Taranto non fa abbonamenti). Angoli: 6-5 per il Taranto. Recuperi: 3′ pt, 3′ st